Ochrana zdravia a životov nemôže byť spájaná s geopolitikou, reagoval Matovič na otázku ruskej vakcíny

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ochrana zdravia a životov nemôže byť spájaná s geopolitikou. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) tak reagoval na otázku o ruskej vakcíne Sputnik V po spoločnom rokovaní predsedov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v poľskom Krakove.Slovenský premiér doplnil, že v tomto zdieľa podobný názor ako maďarský premiér Viktor Orbán . Jednou z hlavných tém stretnutia bola práve pandemická situácia v krajinách Európskej únie (EÚ) a vakcinácia obyvateľov proti ochoreniu COVID-19.„Povinnosťou nás politikov, predstaviteľov krajín, je urobiť všetko pre to, aby chránili život a zdravie našich občanov, bez ohľadu na to, odkiaľ vakcína pochádza. Aby sme ju zabezpečili, samozrejme tak, aby bola bezpečná a účinná,“ doplnil Matovič. Orbán zdôraznil, že rýchlosť očkovania je najdôležitejšia.„Chceme získať tú vakcínu čo najrýchlejšie, a samozrejme, robiť to v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami. Rýchlosť je pre nás dôležitejšia ako je cena. Ja som navrhol, aby bola otázka použitia vakcíny úplne uvoľnená od politiky. Nie je východná ani západná, je len vakcína, ktorá zachráni našich občanov,“ povedal maďarský premiér Orbán.Český predseda vlády Andrej Babiš upozornil na to, aby sa EÚ poučila z prvej vlny pandémie koronavírusu vlani na jar, keď boli členské krajiny odkázané na dovoz bezpečnostných prostriedkov zo štátov mimo únie, konkrétne z Číny.„Dnes sme v podobnej situácii, že výrobcovia vakcín nepochádzajú z Európy a mali by sme z toho urobiť závery,“ pokračoval Babiš.Podľa poľského premiéra Mateusza Morawieckého je potrebné solidárne spolupracovať, aby bola vakcína dostupná čo najrýchlejšie.„Snažíme sa vyvíjať tlak na Európsku komisiu, aby očkovanie prebiehalo bez prekážok. Boj s pandémiou sa musí spájať s ochranou spoločného trhu a musíme tiež myslieť na budúcnosť, aby sme obnovili ekonomický život,“ uviedol Morawiecki.Komisia by mala využiť ekonomickú silu EÚ na vyvíjanie tlaku na farmaceutické firmy, s ktorými EÚ ako jedna z prvých podpísala zmluvu o dodávke vakcín.Na stretnutí lídrov V4 sa zúčastnil aj predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý zdôraznil, že budú tvrdo pracovať na tom, aby sa zvýšil objem výroby vakcíny pre EÚ.„Prioritou je, aby sa k nám tie dávky dostali čo najrýchlejšie. To je priorita, pre Európsku komisiu,“ povedal Michel. Prvou vecou, na ktorej podľa Michela musí komisia pracovať je zvýšenie výroby vakcíny tak, aby sa zabezpečilo to, čo bolo obsiahnuté v zmluvách.Na budúci týždeň by sa mala konať videokonferencia v rámci celej Európskej rady, na ktorej by sa mali lídri členský štátov EÚ rozprávať najmä o dodávke vakcín.„Budeme sa venovať tomu, ako by sme zdokonalili koordináciu a spoluprácu tak, aby sme mohli zaočkovať našich občanov čo najrýchlejšie. Je to veľmi dôležité z hľadiska ich bezpečnosti, ale aj ekonomickej obnovy,“ dodal Michel.