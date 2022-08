Ochranári chcú natočiť film o hlucháňovi za 71.300 eur bez DPH

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR chce natočiť film o hlucháňovi hôrnom. Na obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 71.300 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).





Film by mal mať 48 až 52 minút. Mal by priniesť základné informácie o živote hlucháňa, jeho nárokoch na prostredie, dôvodoch ohrozenia a spôsoboch ochrany. "Súčasne by mal dokument vysvetliť historické zmeny krajiny, ich vplyv na kvalitu biotopov (premena starých lesov, zánik pasienkových lesov) a súvislosti s prežívaním hlucháňa hôrneho na území Slovenska," uviedli ochranári. Dodali, že film by mal priniesť odpovede na možné príčiny poklesu populácie.Obsah dokumentárneho filmu má byť v súlade s Programom záchrany hlucháňa hôrneho. Určený má byť pre širokú odbornú aj laickú verejnosť, uviedla ŠOP.Zákazka bude spolufinancovaná prostredníctvom Kohézneho fondu Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.