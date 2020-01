Ochranári sa pokúsia odchytiť invazívne húsky štíhle, v zahraničí používajú metódu s alkoholom

Štátna ochrana prírody (ŠOP) sa v januári opätovne pokúsi odchytiť húsky štíhle na bratislavských jazerách Kuchajda a Štrkovec. Agentúru SITA o tom informoval zoológ Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Dunajské luhy Samuel Pačenovský.

Húska štíhla je inváznym, nepôvodným druhom husi, ktorý môže predstavovať ohrozenie pre pôvodné druhy vodného vtáctva na Slovensku. Má tendenciu správať sa teritoriálne a agresívne vyháňať ostatné vtáky z územia, v ktorom sa vyskytuje.

Útok psov aj na deti

Na Štrkoveckom jazere aj Kuchajde zaznamenali ochranári niekoľko prípadov útoku na psov aj deti. „Nie všetky jedince sú agresívne, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že sa jedná o agresívny druh, ktorý svojou prítomnosťou ohrozuje pôvodné vtáctvo,“ povedal Samuel Pačenovský. ŠOP sa preto viac než päť mesiacov pokúša o odchyt jedincov žijúcich na Kuchajde a Štrkovci.

Všetky predošlé pokusy dopadli neúspešne. „Keďže sa husi nachádzajú v meste, nemôžeme po nich strieľať. Odchyt je však komplikovaný. Tento druh husí je veľmi agilný. Behajú rýchlo a vedia veľmi dobre lietať,“ vysvetľoval Pačenovský.

V súčasnosti hniezdi na Kuchajde starší pár samca a samice, na Štrkovci sa nachádzajú ich mláďatá. Pri pokusoch o odchyt vyskúšali ochranári viacero metód.

Nemôžu použiť uspávacie šípky

„Najsľubnejší pokus sme uskutočnili v čase, keď starší pár aj s mláďatami hniezdil na Kuchajde. Do potravy sme im podali anestetiká, ktoré husi mierne utlmili. Pokus nám však prekazila pani, ktorá nám začala brániť v odchyte. Kým nám v odchyte prestala brániť, husi sa celkom prebrali a utiekli,“ dodal Pačenovský.

Presný termín ani spôsob odchytu zatiaľ nie je známy. „Presný termín zatiaľ nemáme stanovený, pravdepodobne sa tak udeje v druhej polovici januára. Rovnako zatiaľ nevieme, aký postup odchytu zvolíme. V zahraničí sa osvedčila metóda s alkoholom, ktorý bol husiam podaný, čo spomalilo ich reflexy a umožnilo odchyt. Pri jedincoch na Kuchajde a Štrkovci sa však ani táto metóda neosvedčila,“ povedala Jana Schvarcová zo Správy CHKO Ponitrie a Dunajské luhy.

Dodala, že použiť nemôžu ani uspávacie šípky. Tie by v prípade nezasiahnutia husí mohli spadnúť do jazera a následne by na ne mohol niekto vo vode stúpiť.