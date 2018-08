Ochranári: SR nedostatočne chráni lesy, ohrozuje tým populáciu vtákov

Tetrov hlucháň patrí k ohrozeným druhom vtákov na Slovensku. Foto: TASR - Lýdia Vojtaššáková Foto: TASR - Lýdia Vojtaššáková

Bratislava 1. augusta (TASR) - Masívna ťažba v slovenských lesoch ničí biotopy, a tým aj populáciu tetrova hlucháňa. Tvrdia to ochranárske organizácie OZ PRALES, slovenská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko). Zároveň upozorňujú, že ich obavy potvrdila aj Európska komisia (EK), ktorá Slovensku v júli poslala formálnu výzvu. Týka sa nedostatočnej ochrany prírody, ktorá spôsobuje výrazný pokles počtu vtáctva.hovorí Martin Mikoláš, predseda občianskeho združenia PRALES.Ochranári preto žiadajú zmeny v zákone o lesoch a v zákone o ochrane prírody.myslí si Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčasnosti vyhodnocuje novelu zákona o lesoch. Podľa slov hovorcu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR sú v pláne tiež zmeny v zákone o ochrane prírody.Podľa ochranárov sa štátne orgány snažia riešiť problém iba formálne.komentuje Marián Jasík, člen občianskeho združenia PRALES.Hovorca rezortu Tomáš Ferenčák v súvislosti s výzvou EK pre TASR uviedol, že MŽP pre korektnosť postupov nezvykne pre médiá takéto výzvy komentovať. Práve v oblasti ochrany vtáctva sa však podľa neho za posledné dva roky udial významný pokrok. V júli vláda schválila sedem programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, pár mesiacov predtým ďalších šesť. Jasík ich však vníma ako. Ferenčák tiež pripomenul, že minulý rok rezort vypracoval programy záchrany pre hlucháňa hôrneho, sokola červenonohého a jasoňa červenookého.Slovensko musí Európskej komisii do dvoch mesiacov odpovedať, aké kroky prijalo alebo plánuje prijať na riešenie uvedenej situácie. Ak to neurobí, Komisia môže Slovensku zaslať takzvané odôvodnené stanovisko.dodáva Jozef Ridzoň zo SOS/BirdLife Slovensko.