Ochránime Slovensko pred LGBT a gender, Kotlebove billboardy už rieši NAKA

Diskriminácia a porušenie ľudských práv

Sporné reklamné nosiče

5.10.2023 (SITA.sk) - Kotlebovými homofóbnymi billboardmi sa začala zaoberať Národná kriminálna agentúra (NAKA) . Informovala o tom mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) s tým, že kriminálnej agentúre kauzu strany Kotlebovci-ĽSNS postúpila Generálna prokuratúra na základe ich trestného oznámenia.IĽP upozornila na spornú reklamu už v júni, pričom na rôznych miestach Slovenska sa objavili nosiče s tvárou Mariana Kotlebu a textom „Ochránime Slovensko pred LGBT a gender."„Môžem potvrdiť, že NAKA nás kontaktovala a požiadala o súčinnosť, ktorú, samozrejme, poskytneme. Oceňujeme, že Generálna prokuratúra súhlasila s našou interpretáciou, že takáto komunikácia môže byť protizákonná. Zároveň ďakujem všetkým viac ako 15 000 ľuďom, ktorí a ktoré podpísali našu petíciu za odstránenie týchto reklám. Dnešným dňom sme ju zastavili," uviedol riaditeľ IĽP Peter Weissenbacher a doplnil, že predmetné billboardy boli už odstránené a kompetentné orgány konajú. Organizácia uviedla, že reklamné heslo strany považujú za výzvu k diskriminácii a porušenie ľudských práv časti občanov.„Reklama navodzuje dojem, že ide o výrok Mariána Kotlebu, nakoľko je umiestnený pri jeho tvári. Kotleba je známy ako fanúšik Slovenského štátu, a tak je oprávnené to považovať aj za hrozbu fyzickej likvidácie, tak, ako sa to dialo v tomto období," uviedol IĽP a dodal, že strana Kotlebovci-ĽSNS vznikla v roku 2010 premenovaním Strany priateľov vína a mimovládky a právni experti navrhovali, aby bola strana rozpustená, pretože svojím programom, stanovami a činnosťou porušuje Ústavu SR a medzinárodné zmluvy.„Sporné reklamné nosiče podľa nášho názoru porušujú paragraf 424 Trestného zákona, konkrétne podnecovanie k nenávisti k skupine pre ich sexuálnu orientáciu. Je veľmi smutné, že firma, ktorá nosiče prenajíma, povolila ich vyvesenie, a za uváženie stojí aj možnosť, či sa nepodieľala na tomto podnecovaní vzhľadom na to, že sme ich opakovane na vec upozorňovali," uviedol právnik IĽP Daniel Grejták a uzavrel, že trestná sadzba môže byť v tomto prípade až šesť rokov odňatia slobody.