Ochranu životného prostredia považuje za kľúčovú väčšina strán

Bratislava 22. septembra (TASR) - Ochranu životného prostredia považujú za jednu z kľúčových častí svojho programu Smer-SD, koalícia PS/Spolu, Sme rodina, OĽaNO, Za ľudí aj SaS. KDH túto tému považuje za prirodzenú súčasť programu, SNS a Most-Híd zase pripomínajú svoje doterajšie opatrenia v tejto oblasti. Vyplýva to z ankety, ktorú TASR realizovala v súvislosti s výzvou Slovenského ochranárskeho snemu (SOS), aby strany ochranu životného prostredia zakotvili do svojich volebných programov.Smer-SD chce v programe odpovedať na najaktuálnejšie výzvy, medzi ktoré radí aj ochranu životného prostredia.priblížil hovorca strany Ján Mažgút.Koalícia PS/Spolu je podľa svojej hovorkyne Silvie Hudáčkovej presvedčená, že bude mať najsilnejší tím aj program v oblasti klimatickej krízy a ochrane biodiverzity. Zo zverejneného programu vyplýva, že chce napríklad rozšíriť kompetencie ministerstva životného prostredia o energetiku, alebo vyhlásiť klimatický stav núdze. Životné prostredie koalícia spolu so zdravotníctvom a školstvom zaradila medzi tri hlavné priority.Za jednu z priorít životné prostredie považuje aj hnutie Sme rodina. "uviedlo jeho tlačové oddelenie.Program KDH je podľa hovorcu Stana Župu ešte v príprave. Hnutie organizuje odborné konferencie, príspevky z ktorých následne spracuje, zanalyzuje a adaptuje do programu." uviedol Župa.SNS v odpovedi pre TASR uviedla opatrenia, ktoré sa jej už podarilo dosiahnuť. Hovorkyňa Zuzana Škopcová spomenula pozemkové úpravy, lesnícko-drevársku inšpekciu, definíciu zvieraťa ako cítiacej bytosti alebo plánovaný zákaz kožušinového chovu. Podobne prostredníctvom hovorkyne Kláry Debnár odpovedal aj Most-Híd, ktorý chce stavať na doterajších opatreniach. Vyzdvihol Lex Žitný ostrov, zálohovanie PET fliaš a plechoviek aj zákon o ochrane prírody.OĽaNO sa chce podľa hovorcu Matúša Bystrianskeho v programe venovať napríklad životnému prostrediu miest, ekologickej doprave, komplexnému informovaniu verejnosti alebo podpore mimovládnych organizácií. SaS zas zdôrazňuje, že všetky krajiny sveta musia prijať účinné opatrenia v boji za zlepšenie klímy a dôsledne ich dodržiavať. "dodala poslankyňa Anna Zemanová, ktorá z opatrení vyzdvihla napríklad stopku nekontrolovateľnému biznisu s drevom, ochranu pitnej vody alebo podporu cirkulárnej ekonomiky.Strana Za ľudí chce opatrenia na ochranu životného prostredia uviesť aj v ostatných oblastiach programu, ako napríklad pôdohospodárstvo, energetika, ekonomika či zahraničná politika. "avizovala Liliana Rástocká, ktorá je v strane odbornou garantkou pre životné prostredie. Strana ĽSNS na otázku TASR neodpovedala.SOS vo svojej výzve tvrdí, že nezelené programy sú na konci druhej dekády 21. storočia podobne nebezpečným a odsúdeniahodným anachronizmom ako programy xenofóbne, nehumánne či antisociálne.uvádzajú ochranári, ktorí na zodpovednosť vyzývajú aj voličov.