Oči v lete zaťažuje dlhé šoférovanie i nesprávne nosenie šošoviek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júla (TASR) – Dlhé šoférovanie, nesprávne nosenie kontaktných šošoviek či adrenalínové športy môžu v lete podľa odborníčky predstavovať ohrozenie pre zrak. Napríklad pri šoférovaní sa oči ľahko unavia. Pozornosť opakovaním stereotypných činností klesá, očná lekárka preto radí robiť si prestávky.upozorňuje očná lekárka Adriana Smorádková z Očnej kliniky Neovízia v Bratislave. Na dlhých cestách preto odporúča urobiť si raz za dve hodiny krátku prestávku. Čerstvý vzduch očiam prospeje. Vodiči by sa mali počas prestávky poprechádzať a ponaťahovať sa.varuje odborníčka. Odporúča preto, aby šoféri pred cestou absolvovali preventívnu prehliadku u očného lekára. Odhaliť môže rôzne ochorenia či farbosleposť.Ak ľudia nosia kontaktné šošovky, nemali by s nimi chodiť do vody. V bazénoch a jazerách riskujú očné zápaly.vysvetľuje Smorádková.Krátkozrakí ľudia s dioptriami vyššími ako mínus štyri by mali zvážiť adrenalínový šport bungee jumping. Podľa Smorádkovej je oko pri zoskoku vystavené veľkým nárazom, pri ktorých hrozí odtrhnutie sietnice.