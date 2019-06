Očkovací kalendár sa bude meniť na základe Imunologického prehľadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR plánujú zmenu očkovacieho kalendára na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých. Vychádzajú pritom z výsledkov vlaňajšieho imunologického prehľadu (IP) na Slovensku. Zmeny by sa podľa ministerstva mohli uviesť do praxe v budúcom roku.Podľa novej očkovacej schémy sa budú deti očkovať druhou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) v šiestom roku života. V súčasnosti je to v 11. roku. Obdobie aplikovania prvej dávky MMR vakcíny zostáva nezmenené, naďalej sa bude vykonávať v 15. až 18. mesiaci života.skonštatovala Kalavská. Druhou dávkou MMR vakcíny sa podľa nej už teraz očkuje v predškolskom veku v rámci povinného očkovania v Českej republike, Slovinsku, Chorvátsku alebo Taliansku.Laboratórne výsledky IP 2018 ukázali, že podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam do 11 rokov sa pohybuje od 97,24 percenta u trojročných detí po 93,46 percenta u päť- až deväťročných detí.hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas. Zámerom MZ SR a ÚVZ SR je podľa neho to, aby boli deti už pri nástupe do školy kompletne očkované dvoma dávkami MMR vakcíny. "Týmto krokom sa posilní ochrana zdravia detí a zníži sa riziko vzniku a šírenia osýpok v školských kolektívoch," uviedol Mikas.Zmeny sú plánované aj v rámci odporúčaného očkovania proti vírusovej hepatitíde A. Navrhuje sa rozšírenie veku očkovania dvojročných detí žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania na očkovanie vo veku dvoch až piatich rokov.Aj tieto zmeny považuje hlavný hygienik SR za opodstatnené. Z výsledkov IP 2018 vyplynulo, že hoci majú vakcíny proti vírusovej hepatitíde A vysokú účinnosť, zaočkovanosť detí do desiatich rokov je veľmi nízka. Vo vekovej skupine jeden- až štvorročných detí dosahuje 8,6 percenta a vo vekovej skupine päť- až deväťročných 15 percent.doplnil Mikas.Záverečná správa k IP 2018 potvrdila, že najvnímavejší k ochoreniu na osýpky boli účastníci vo veku 35 až 39 rokov. Vakcína nezabrala u 18,8 percenta z nich. Ide o osoby, ktoré boli v tom čase očkované menej účinnou vakcínou z dôvodu často nedodržiavaného chladového reťazca v pediatrických obvodoch. U týchto osôb však mohlo dôjsť aj k vyvanutiu imunity, teda postupnému poklesu hladiny ochranných protilátok v organizme.hovorí ministerka zdravotníctva. Odporúčané očkovanie im preplatí zdravotná poisťovňa.Očkovanie sa odporúča osobám vo veku 25 až 49 rokov na celom Slovensku, ktoré nie sú kompletne očkované dvomi dávkami MMR vakcíny alebo nepoznajú svoj očkovací status, prioritne zamestnancom v detských kolektívoch, ale aj zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou sú osoby s kontraindikáciou očkovania.