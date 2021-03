Očkovacia stratégia nesmie byť diskriminačná, podľa Slovensko.Digital online čakáreň nestačí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nový formulár registrácie na očkovanie, tzv. „čakáreň“, prináša oproti pôvodnému stavu určite zlepšenie. Ako uviedlo v tlačovej správe občianske združenie Slovensko.Digital, v prvom rade už nejde o preteky o voľný termín, tak, ako to bolo doteraz. Dôležité podľa združenia je, že sa aktuálny systém oddelil od pôvodného riešenia, ktoré niekoľkokrát nezvládlo nápor po otvorení nových termínov na očkovanie.Oceňuje tiež, že systém prešiel aspoň minimálnym používateľským testovaním. Slovensko.Digital však upozorňuje, že online formulár je len podporný nástroj. Online registrácia totiž nemôže byť jediný nástroj na to, ako zabezpečiť očkovanie obyvateľstva.Združenie apeluje na to, že podstatou diskusie má byť stratégia očkovania, ktorá nesmie byť diskriminačná. Očkovanie musí byť podľa Slovensko.Digital dostupné pre všetkých rovnako, bez ohľadu na technické danosti tých, ktorí sa registrujú, alebo ich detí či vnúčat.„Plne preto súhlasíme s Verejnou ochrankyňou práv v tom, aby sa dostupnejšími a fungujúcejšími stali aj alternatívne a proaktívne formy registrácie - napríklad telefonicky, prostredníctvom obvodného lekára, zdravotných poisťovní alebo formou terénnych pracovníkov pre ľudí, ktorí nie sú technicky zdatní alebo nemajú pri sebe blízkych, ktorí by im s registráciou asistovali. Preto tento poradovník vnímame len ako prvý krok k napĺňaniu tohto cieľa,“ uviedol IT odborník Ján Suchal.