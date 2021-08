Očkovaciu lotériu ľudia v prieskume zotreli, neschvaľujú ani Matovičov sprostredkovateľský bonus

Kto víta odmenu?

Dôležitý motivačný faktor

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovaciu lotériu neschvaľuje 64,1 percenta respondentov, za dobrý nápad ju považuje 24,3 percenta. Na očkovaciu lotériu nemá názor 11,6 percenta opýtaných.Vyplýva to z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý v dňoch 15. až 20. júla uskutočnila Slovenská akadémia vied (SAV) spolu s agentúrami Mnforce a Seesame. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Lukovičová zo spoločnosti Seesame.Očkovaciu lotériu najviac schvaľujú tí, ktorí sa ešte zaočkovať nedali a chcú tak urobiť (57,9 percenta). Len 6,8 percenta respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, uviedlo, že možnosť vyhrať v očkovacej lotérii by zmenila ich postoj.Na otázku „Vláda rozhodla, že bude odmeňovať tých, ktorí presvedčia iných, aby sa dali zaočkovať. Schvaľujete tento nápad?“ odpovedalo kladne 22,4 percenta respondentov. Myšlienku neschvaľuje 69,4 respondentov a 8,2 percenta opýtaných na to nemá názor.Odmenu za presvedčenie k očkovaniu najviac schvaľujú tí, ktorí sa ešte len chystajú zaočkovať (62,6 percenta). Len 8,1 percenta respondentov, ktorí sa neplánujú očkovať, uviedlo, že ak by im za očkovanie ponúkli peniaze, zmenilo by to ich postoj.„Očkovacia lotéria a odmeny za presviedčanie na očkovanie nie sú v populácii príliš populárne, ale oceňujú ich najmä tí, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať. Pre túto skupinu to môže byť dôležitý motivačný faktor zrealizovať svoje odkladané rozhodnutie,“ tvrdí Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.Prieskum sa zameral aj na dovolenkové preferencie Slovákov. Dovolenku v zahraničí plánuje 9,7 percenta opýtaných, 4,6 percenta opýtaných už v zahraničí bolo. Dovolenkovať za hranicami neplánuje 77,3 percenta respondentov, 8,4 percenta opýtaných sa ešte nerozhodlo.