Očkovanie by mali zvážiť aj tehotné ženy, môžu ním ochrániť dieťa

Bratislava 14. novembra (TASR) – Imunitný systém ženského organizmu počas tehotenstva prechádza niekoľkými zmenami, ktoré uľahčujú vznik infekčných ochorení. Práve v tehotenstve môže chrípka zapríčiniť závažné komplikácie nielen budúcej matke, ale aj plodu. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k úmrtiu. Uviedol to gynekológ Miroslav Kotek, ktorý zhodnotil problematiku očkovania tehotných.Pred tehotenstvom by mala mať podľa gynekológa žena absolvované všetky povinné očkovania. Živé vakcíny by jej mali byť podané najneskôr mesiac pred plánovaným otehotnením.priblížil Kotek s tým, že ošetrujúci lekár má odporúčať očkovania na základe zdravotného stavu pacientky a jej veku.Kotek vysvetlil, že v tehotenstve môže aj chrípka spôsobiť matke a plodu komplikácie. Pripomenul, že v roku 2009 zomrelo na pandemickú chrípku SARI na Slovensku šesť tehotných žien, čo predstavovalo 46,15 percenta prípadov. Gynekológ tiež ozrejmil, že priamy prenos chrípky z matky na plod je počas tehotenstva zriedkavý, ale môže byť príčinou zamĺknutého potratu v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Zdôraznil, že vírus chrípky môže plodu spôsobiť aj rázštepy neurálnej trubice. Deti matiek s prekonanou chrípkou podľa Koteka môžu tiež zaostávať v raste počas vnútromaternicového života.Gynekológ pripomenul, že očkovanie po pôrode má tiež význam.dodal Kotek. Po zaočkovaní tehotnej sa asi do dvoch týždňov vytvoria protilátky, ktoré plynule prechádzajú placentou.Lekár zdôraznil, že očkovanie tehotných žien je riadne zdokumentované a je bezpečné pre matku a dieťa.