Očkovanie je cesta ku slobode, myslia si Európania. Aký názor však majú Slováci?

Slováci neschvaľujú očkovaciu stratégiu

Strategická úloha EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Šesťdesiaťštyri percent obyvateľov Európskej únie (EÚ) vníma očkovanie ako nástroj, ktorý pomôže ukončiť pandémiu ochorenia COVID-19 . Vyplýva to z výsledkov najnovšieho rýchleho prieskumu Eurobarometra o postojoch k očkovaniu, podľa ktorého s týmto tvrdením súhlasí 68 percent Slovákov. V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Eurobarometer sa venoval aj neochote ľudí v EÚ dať sa zaočkovať. Podľa výsledkov si 63 percent respondentov myslí, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 neboli ešte dostatočne otestované, 57 percent sa obáva vedľajších účinkov a 30 percent pochybuje o ich účinnosti. Dvaja z desiatich občanov EÚ zase všeobecne odmietajú akékoľvek očkovanie.Respondenti hodnotili aj účinnosť vakcinačných stratégií. Iba 26 percent Slovákov je spokojných s národnou očkovacou stratégiou, no spokojnosť s tým, ako zvládli očkovaciu stratégiu inštitúcie EÚ, vyjadrilo 40 percent slovenských respondentov.Prieskum tiež analyzoval, ako ľudia na Slovensku vnímajú pozíciu EÚ v rámci zabezpečovania vakcín proti COVID-19.V priemere 66 percent opýtaných Slovákov si myslí, že EÚ zohráva strategickú úlohu v rámci zabezpečovania daných očkovacích látok, zatiaľ čo 25 percent respondentov s tým nesúhlasí. V EÚ s týmto nesúhlasí 19 percent opýtaných.Prieskum sa uskutočnil v máji a zúčastnilo sa na ňom viac ako 26-tisíc Európanov z 27 členských štátov EÚ. Z tisíc slovenských respondentov takmer polovica patrila do skupiny ľudí, ktorí už sú zaočkovaní alebo sa chcú dať zaočkovať niekedy počas tohto roka.