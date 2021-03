Očkovanie musí byť dostupné pre všetkých, tvrdí ombudsmanka Patakyová. Telefonická registrácia nestačí

aktualizované 11. marca 18:55



11.3.2021 (Webnoviny.sk) -Očkovanie musí byť dostupné pre všetkých ľudí. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla ombudsmanka Mária Patakyová , ktorá sa na ministra zdravotníctva obrátila v súvislosti s prihlasovacím systémom na očkovanie.Verejná ochrankyňa práv mu v liste pripomenula situáciu skupiny ľudí bez prístupu na internet a požiadala ho o informáciu, či ministerstvo zabezpečí systém tak, aby bolo očkovanie dostupné pre všetkých ľudí bez rozdielu.Ako ďalej Patakyová priblížila, snahu o odstránenie nedôstojného prihlasovania na očkovanie vníma ako pozitívny krok.Zároveň však považuje za nevyhnutné, aby aj seniori, ľudia žijúci v chudobe či ľudia bez domova alebo ľudia so zdravotným postihnutím a ďalšie skupiny, ktoré môžu mať obmedzený prístup na elektronické prihlasovanie, mali garantovanú možnosť očkovať sa.„Aj keď je k dispozícii alternatíva v podobe telefonickej registrácie, podľa mojich vlastných skúseností je len formálna, nie skutočne dostupná,” upozornila Patakyová.Doplnila, že ani telefonická registrácia dostatočne nezohľadňuje situáciu všetkých skupín obyvateľstva. Ombudsmanka preto navrhla, aby boli pre prístup k očkovaniu vytvorené také podmienky, ktoré ho zabezpečia všetkým skupinám obyvateľstva.Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová pre agentúru SITA uviedla, že rezort zdravotníctva robí všetko pre to, aby mala verejnosť užívateľský komfort pri prihlasovaní sa na očkovanie.„Faktom je, že vývoj napreduje postupne, preto sme uviedli do praxe prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.korona.gov.sk,“ vysvetlila hovorkyňa. Doplnila, že tempo očkovania a počet prihlásených sa odvíja od toho, koľko vakcín aktuálne na Slovensku je.Rezort zdravotníctva plánuje od budúceho týždňa uviesť do praxe takzvanú elektronickú čakáreň, kde sa budú môcť ľudia z otvorených skupín na očkovanie hlásiť a následne naň budú prizvaní.„V prípade ľudí bez prístupu k internetu a bez rodinných príslušníkov, ktorí by mohli byť nápomocní, prosíme mestá a obce o súčinnosť a spoluprácu pri pomoci tejto skupine občanov. Rovnako tak môže seniorovi vo vysokom veku pomôcť prihlásiť sa na očkovanie napríklad jeho lekár,“ uzavrela Eliášová.