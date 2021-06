Očkovanie na Slovensku sa posunie bližšie k zamestnancom, najväčšie priemyselné podniky to vítajú

Prostredie ich môže motivovať

Tri možnosti očkovania

Dobré výsledky bez štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšie priemyselné podniky vítajú snahu rezortu zdravotníctva posunúť očkovanie bližšie k ich zamestnancom. O tejto možnosti informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v stredu.Veľké fabriky veria, že zapojenie zamestnávateľov prispeje k zvýšeniu celkového počtu zaočkovaných.Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov Silvia Šeptáková , po pozitívnej odozve v členskej základni sa teda zapoja do pilotného projektu očkovania zamestnancov vo veľkých spoločnostiach.„Sme presvedčení, že prostredie firmy môže mnohých, ešte nerozhodnutých ľudí, pozitívne motivovať. Práve očkovanie považujeme za najefektívnejší a kľúčový spôsob boja s pandémiou," konštatuje asociácia. Podniky by pritom mali byť do procesu zapojené prostredníctvom vyšších územných celkov už v júni.Podľa doterajších informácií si spoločnosti budú môcť zvoliť jednu z troch možností očkovania. Prvou sú vyhradené časy pre zamestnancov v očkovacích centrách. Druhou je mobilná očkovacia jednotka, pričom zamestnávateľ poskytne len priestory a dezinfekciu pre zamestnancov.Treťou je očkovanie poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zazmluvnených firmou u tzv. závodných lekárov. V tomto prípade štát poskytne vakcíny, prístupy do Národného centra zdravotníckych informácií a uzavrie zmluvy s týmto poskytovateľom.Automobilka Volkswagen Slovakia by podľa svojej hovorkyne Lucie Kovarovič Makayovej uvítala, aby jej bolo umožnené očkovať aj vo vlastnom zdravotnom stredisku, respektíve v podniku.Množstvo firiem však už v rámci očkovania dosiahlo dobré výsledky aj bez zapojenia štátu. Hlinikáreň Slovalco už koncom mája informovala, že má proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných 75 % zamestnancov. Závody spoločnosti Tauris Group už ohlásili dosiahnutie kolektívnej imunity.