Očkovanie proti COVID-19 je v Česku spustené už aj od 16 rokov

Prihlasovanie od 16 rokov

Bodka za koronavírusom

Minister zdravotníctva

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - V Českej republike sa môžu na očkovanie proti koronavírusu prihlásiť už všetci obyvatelia od 16 rokov.Systém je pre vekovú skupinu 16 - 29 rokov otvorený od polnoci a počas prvých zhruba siedmich hodín sa doň prihlásilo viac ako 77-tisíc ľudí.V piatok ráno to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter potvrdil český premiér Andrej Babiš . Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„V novej kategórii 16 - 29 sa od polnoci zaregistrovalo zatiaľ 77 427 ľudí. Za stredu bol dohlásený rekord v očkovaní za deň 112 231 a včera zatiaľ 109 547. Veľmi všetkým ďakujem, ste skvelí,“ napísal ráno Babiš. Adam Vojtěch tiež na spomenutej sociálnej sieti vyzval na očkovanie, „aby sme urobili bodku za koronavírusom“. „Je čas vrátiť sa k normálnemu životu,“ vyjadril sa.Vo vekovej kategórii 16 - 29 rokov je podľa štatistík v Česku okolo 1,5 milióna ľudí, čo by mohlo výrazne prispieť k preočkovanosti obyvateľstva. Túto kategóriu však sprevádza zatiaľ najdlhšia čakacia doba medzi registráciou a očkovaním, pripomína TN.cz.Mladých ľudí od 12 rokov by mali v Česku začať očkovať v druhej polovici leta.