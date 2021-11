Očkovanie v Česku by malo byť povinné, ale podľa Babiša len pre niektoré profesie

Vyše 30-tisíc obetí

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovanie proti koronavírusu by malo byť v Českej republike pre niektoré profesie povinné. V utorok sa na tom zhodla Rada vlády pre zdravotné riziká. Zatiaľ nie je rozhodnuté, ktorých skupín sa bude táto podmienka týkať.Hovorí sa predovšetkým o zdravotníkoch a zamestnancoch v zariadeniach sociálnych služieb, informuje spravodajský portál TN.cz. Podľa premiéra Andreja Babiša panuje aj zhoda na povinnom očkovaní seniorov starších ako 60 rokov.„Áno, zhoda je,“ uviedol pre TN.cz hovorca ministerstva zdravotníctva Daniel Köppl. Nešpecifikoval však, ktorých skupín obyvateľstva sa opatrenie bude týkať. „Ministerstvo zdravotníctva to musí pripraviť do budúceho týždňa,“ uviedol.K otázke povinného očkovania sa už v pondelok vyjadrili premiér Babiš s ministrom zdravotníctva Adamom Vojtěchom. Na vláde sa diskutovalo o očkovaní zdravotníkov, opatrovateľov v sociálnych službách a ďalších štátnych zamestnancov, ako sú hasiči, policajti a vojaci, uviedol Babiš.Podľa premiéra by vybrané profesie a seniori mohli byť kompletne zaočkovaní dvoma dávkami do februára 2022. Ochoreniu COVID-19 v Českej republike v pondelok podľahlo ďalších 51 ľudí.Celkovo si pandémia koronavírusu doteraz v Česku vyžiadala 32 304 životov. V nemocniciach v pondelok ležalo 5 434 nakazených pacientov, z nich 764 bolo vo vážnom stave. Laboratórne testy odhalili 14 480 nových prípadov prípadov nákazy koronavírusom, čo je o takmer tritisíc viac ako minulý týždeň.V Prahe sa v pondelok opäť zišli odporcovia protipandemických opatrení vlády, ktorí odsúdili obmedzenia voči neočkovaným ľuďom. Informovala o tom agentúra AP. Niekoľko stoviek protestujúcich požadovalo „slobodu“ pre neočkovaných a odmietali tlak vlády na ľudí, aby sa nechali zaočkovať.Účastníci niesli plagáty s fotografiami politikov vrátane premiéra Babiša, ministra zdravotníctva Vojtěcha a popredných epidemiológov s nadpismi zradcovia. Na rozdiel od nedávnych zhromaždení v Holandsku a Bruseli bol tento protest pokojný, všíma si AP.