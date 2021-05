Očkovať v rómskych osadách by sa malo podľa Polláka vakcínou Johnson & Johnson, záujem je aj o Sputnik

Niektorí majú strach z očkovania

Vytvorené sú mobilné očkovacie jednotky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovanie v rómskych osadách by sa podľa poslanca Petra Polláka ml. OĽaNO ) malo vykonávať prostredníctvom vakcíny Johnson & Johnson . Ako v stredu uviedol na tlačovej besede, z konzultácií s rezortom zdravotníctva totiž vyplynulo, že táto vakcína bude najlepšou voľbou, keďže ju stačí aplikovať jednorazovou dávkou.„Je dosť možné, že by sme nevedeli zaočkovať druhou dávkou taký počet ľudí ako tou prvou," povedal Pollák. Rómovia však podľa neho majú záujem aj o vakcínu Sputnik V . „Samozrejme, aj k týmto ľuďom sa dostala informácia o Sputniku," povedal poslanec s tým, že záujem o Sputnik vychádza z minulosti, keď boli Rómovia očkovaní len ruskými vakcínami.Podľa poslanca hnutia Jána Heráka situácia v očkovaní Rómov momentálne nie je zlá, ale ani postačujúca. V marginalizovaných komunitách podľa neho totiž existuje aj strach z očkovania. Z tohto dôvodu chce Rómov a iných príslušníkov marginalizovaných komunít povzbudiť a vyzvať, aby sa nebáli.„Sú vytvorené mobilné očkovacie jednotky, ktoré sú ochotné ísť priamo do rómskych osád," povedal Herák s tým, že očkovanie je prostriedok, aby sa Rómovia aj iní občania „dostali k slobode".Pomáhať pri organizovaní očkovania by podľa Heráka mohli samosprávy ako aj sociálni pracovníci. „Verím, že nikto ich neodmietne a pomôže ich naviesť k očkovaniu," dodal.