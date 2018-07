Očovský festival oslávi malé jubileum, vystúpi tam 700 účinkujúcich

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Branislav Račko Ilustračný snímok. Foto: TASR/Branislav Račko

Očová 9. júla (TASR) - Okolo 700 účinkujúcich sa predstaví na tohtoročnom festivale Očovská folklórna hruda, ktorý sa uskutoční od 10. do 12. augusta 2018. Ide už o 15. ročník podujatia a tak kostru programu pri príležitosti malého jubilea budú tvoriť kolektívy, ktoré stáli pri zrode festivalu."Sú to predovšetkým súbory Ekonóm z Bratislavy a Marína zo Zvolena a domáce očovské kolektívy. K nim sa ešte pridá Gymnik z hlavného mesta," povedal TASR riaditeľ festivalu Pavel Holík.Festival sa však zameriava najmä na prezentáciu folklórnych súborov a skupín z Podpoľania. "Návštevníci z rôznych kútov Slovenska chodia do Očovej najmä kvôli regionálnemu folklóru," zdôraznil Holík. Prezentovať ho budú v sobotu, 11. augusta, v programe nazvanom Okolo Poľany.Riaditeľ festivalu upozornil aj na nedeľný program, venovaný pastierskym píšťalkám, s dôrazom na podpoliansku, zvlášť očovskú tradíciu. V nedeľu vystúpi v profilovom programe aj hosť festivalu - folklórny súbor Šafárik z Nového Sadu v Srbsku.Okrem toho je pripravený celý rad sprievodných podujatí. Uskutoční sa napríklad krojovaná "módna prehliadka", výstava očovských krojov, či vyhodnotenie súťaže o najkrajšie očovské priečelie a priedomie."Hruda je však zaujímavá aj svojou kuchyňou. Ponúkať budeme napríklad miestnu špecialitu, halušky s urdou či domáci chlieb priamo z pece z remeselného dvora," dodal Holík.