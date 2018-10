Od 1. júla 2019 majú všetci podnikatelia používať systém e-Kasa

Na archívnej snímke podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. októbra (TASR) - Od 1. júla budúceho roka majú všetci používatelia registračných pokladníc, teda napríklad hotely, reštaurácie, kaviarne, či iní podnikatelia, byť napojení na portál finančnej správy. Vyplýva to z návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý v utorok posunul parlament do druhého čítania.Návrhom zákona sa má do praxe zaviesť takzvaný systém e-Kasa, ku ktorému sa zaviazala vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou. Ďalším cieľom zákona je zefektívnenie kontrol finančnej správy, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom.vyčíslil minister financií SR Peter Kažimír. Tiež priblížil, že do novely boli zapracované aj pripomienky z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady.priblížil Kažimír.Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice a následne sa budú zasielať do systému e-Kasa. Podnikateľom odpadne povinnosť viesť knihu pokladnice, robiť denné uzávierky, využívať služby servisných organizácií, ako napr. spustenie pokladnice do prevádzky, či jej pravidelné údržby.uviedlo ministerstvo.Podmienkou bude internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.doplnilo MF SR. Od roku 2012 boli prijaté desiatky opatrení, ktoré priniesli do štátnej pokladnice navyše viac ako 3,7 miliardy eur. Daňová medzera sa tak znížila zo 41 % na 26 %.E-Kasa bude v praxi znamenať, že finančná správa bude mať o každom nákupe, respektíve transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku e-Kasa.predpokladá ministerstvo. Celkové náklady na zavedenie nového systému majú štát stáť 18 miliónov eur.