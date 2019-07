Od 1. júla čakajú zamestnancov finančnej správy viaceré novinky

Na snímke motorové vozidlo Finančnej správy. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 1. júla (TASR) - Od 1. júla tohto roka čakajú zamestnancov finančnej správy viaceré novinky. Doterajší colníci a štátni zamestnanci finančnej správy budú po novom patriť do novej kategórie 'príslušníci finančnej správy'. Získajú nové postavenie, povinnosti a oprávnenia. Do platnosti totiž vstupujú niektoré ustanovenia novely zákona o finančnej správe, ktorú v decembri 2018 schválil parlament.Fungovanie finančnej správy sa novelou zákona o finančnej správe mení. Cieľom právnej normy je zjednotenie fungovania oboch zložiek finančnej správy, a to colnej aj daňovej. Opatrenia, ktoré prináša novela do praxe, majú ešte viac skvalitniť služby finančnej správy voči jej klientom. Zákon súčasne zlepšuje aj samotné postavenie zamestnancov finančnej správy.uviedlo tlačové oddelenie finančnej správy.Doterajšie kategórie 'colník' a 'štátny zamestnanec' nahradí nová kategória, a to 'príslušník finančnej správy', ktorý môže byť ozbrojený alebo neozbrojený. Súčasní colníci budú automaticky ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy. Novinkou bude napríklad aj postupné zavádzanie uniforiem pre vybrané ďalšie role na finančnej správe aj z radov doterajších daniarov, napríklad kontrolórov.priblížilo tlačové oddelenie finančnej správy.Príslušníkom finančnej správy sa stáva štátny zamestnanec finančnej správy zložením služobnej prísahy. Prísahou sľubuje vernosť Slovenskej republike, ochranu finančných záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie pri súčasnej ochrane práv fyzických osôb a právnických osôb a riadne, čestné, svedomité a nestranné plnenie svojich povinností.