Od 1. júla vzrástol príspevok na opatrovanie takmer o 61 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 1. júla (TASR) - Od pondelka 1. júla sa zvyšuje peňažný príspevok na opatrovanie. Opatrovateľom v produktívnom veku stúpne na 430,35 eura, čo predstavuje úroveň čistej minimálnej mzdy. Upozornilo na to ministerstvo práce.V posledný májový deň vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie, ako aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie. Ministerstvo práce uviedlo, že týmto opatrením reaguje na prijaté programové vyhlásenie vlády. V ňom sa kabinet zaviazal zvýšiť príspevok na opatrovanie a do roku 2020 sa priblížiť k výške čistej minimálnej mzdy, čo bolo aj ambíciou ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). Tento termín sa podľa ministerstva podarilo o rok skrátiť.konštatuje v stanovisku pre médiá Richter. Zároveň verí, že i v budúcich rokoch kondícia verejných financií umožní do zvýšenia premietnuť aj silný rast minimálnej mzdy.V prípade opatrovateľa v produktívnom veku jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím príspevok na opatrovanie stúpne takmer o 61 eur, opatrovatelia poberajúci dôchodkovú dávku si prilepšia o viac ako 30 eur.Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť v priemere 33.730 opatrovateľov a 22.650 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.Zvýšila sa aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 3,82 eura na sumu 4,18 eura, čo predstavuje v priemere viac o približne 50 eur mesačne.