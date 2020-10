Od 1. októbra platia nové opatrenia pre podujatia, obchody či reštaurácie a zmena sa týka aj nosenia rúšok

Rúška

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Od 1. októbra platia pre koronavírus nové opatrenia a vláda na 45 dní vyhlásila núdzový stav. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády v súvislosti s núdzovým stavom povedal, že pre bežného občana sa v praxi nemení nič. Je to podľa neho nástroj, aby sa zabezpečila ochrana ľudského života a zdravia v mimoriadnych situáciach, ktoré môžu pre pandémiu v rôznych regiónoch nastať.je od štvrtka 1. októbra povinné aj vonku. Ako informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková , zavádza saPo novom sa rušia výnimky z nosenia rúšok pri deťoch pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu aj pri účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu.Výnimka je zrušená aj pre žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a pre poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok.musia nosiť aj zamestnanci, ktorí pracujú v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne dva metre.Učiteľom, odborným zamestnancom, stredoškolákom a žiakom druhého stupňa sa predlžuje povinnosť nosiťv rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie ÚVZ odporúča. Nosenie rúšok je naďalej povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou pri stravovaní. Výnimku z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.Pokiaľ ide o hromadné podujatia, tie bude možné organizovať do 50 osôb, vrátane organizátorov. „,” uvádza ÚVZ SR.V prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je podľa hygienikov organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.V prípade sedenia na iných typoch hromadných podujatí, ako sú napríklad školenia, sa podľa ÚVZ SR odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčajú v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade.„Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať (šachovnicové sedenie), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade. V týchto priestoroch sa zakazuje konzumácia jedál alebo nápojov,” uvádza ÚVZ SR.Hygienici tiež pripomínajú, že„Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,” zdôrazňuje ÚVZ SR.Úrad dodal, že pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.Ako ďalej v tlačovej správe informuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), táto podmienka sa nevzťahuje na deti.„Táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne dva metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup dva metre medzi stolmi v zariadeniach určených pre zákazníkov. V prevádzkach je povinnosť v radoch zachovávať odstup minimálne dva metre, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,” uvádza ÚVZ SR.„Konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania bude možná výlučne posediačky,” uvádzajú hygienici.Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva SR vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a odporúča sa jeho priestor vhodne oddeliť od cestujúcich, ktorým sa doporučuje sedieť na zadných sedadlách. Po každom zákazníkovi je potrebné vykonať aj dezinfekciu priestorov pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.