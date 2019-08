Od 1. septembra bude viac zdrojov na podporu rekondičných aktivít

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 30. augusta (TASR) - Vianočný príspevok pre dôchodcov sa v tomto roku zvýši. Časti penzistov s najnižším dôchodkom má stúpnuť na dvojnásobok. Taktiež sa navýšia prostriedky na rekondičné aktivity. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku, ktorý nadobudne účinnosť od 1. septembra tohto roka.Od 1. septembra tohto roka sa zvýši o 100.000 eur ročne suma na podporu rekondičných aktivít. Celkovo na ne je vyčlenených 697.490 eur. Týmto opatrením sa reaguje na rastúci záujem dôchodcov o dotáciu na tieto aktivity. Žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít na rozpočtový rok 2019 sa predkladá ministerstvu práce v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. septembra do 15. septembra tohto roka.Ministerstvo práce navrhlo v novele tiež zvýšiť hornú hranicu nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy.uvádza sa v novele. Dávku by tak malo získať o 52.000 dôchodcov viac.V prípade ľudí, ktorých dôchodok nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima, sa suma vianočného príspevku zdvojnásobí. Maximálna suma vianočného príspevku bude 200 eur a nárok na ňu majú naďalej aj tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.Na vianočný príspevok budú mať v decembri tohto roka podľa odhadov rezortu práce nárok penzisti s dôchodkom alebo úhrnom dôchodkov do 659,1 eura. Zvýšenie vianočného príspevku by malo v tomto roku stáť 154,3 milióna eur, v roku 2020 by si malo vyžiadať 152,8 milióna eur, v roku 2021 by malo stáť 151,2 milióna eur a v roku 2022 si opatrenie vyžiada 150 miliónov eur.V budúcom roku by na vyšší vianočný príspevok malo mať nárok 1.321.000 ľudí a v roku 2021 by ho malo dostať 1.337.000 osôb.