Od 1. septembra na Slovensku končia halogénové žiarovky

Bratislava 30. augusta (TASR) - Od 1. septembra tohto roka v rámci celoeurópskej snahy o prechod na LED osvetlenie dôjde na Slovensku k vyradeniu halogénových žiaroviek. Týka sa to halogénových lámp vrátane štandardných svetiel v tvare hrušky a sviečky a ide o ďalšiu fázu, ktorá nadväzuje na vyradenie halogénových reflektorov (GU10) z roku 2016. Spoločnosť Signify, predtým Philips Lighting, pripravila v tejto súvislosti správu o energetických a finančných výhodách, ktoré prináša prechod na LED osvetlenie.Podľa nej halogénové žiarovky spotrebujú približne päťkrát viac energie ako LED svietidlá, čo znamená aj viac CO2 emisií. EÚ sa rozhodla pre zákaz halogénových svetiel v snahe znížiť uhlíkovú stopu. LED žiarovky majú v porovnaní s halogénovými až sedemnásobne dlhšiu životnosť a spotrebujú o 80 % menej energie. V praxi to znamená, že ak sa nahradí 1 halogénová 42 W žiarovka 9 W LED žiarovkou, ročne môžno ušetriť viac ako 8 eur za náklady na energiu.uviedla Dorota Sławińska zo spoločnosti Signify.LED žiarovky majú priemernú životnosť 15 rokov, vďaka čomu sú prínosom pre celú planétu ale aj peňaženku. Technologický vývoj ponúka veľkú variabilitu svetiel a dizajnov pre prispôsobenie ktorejkoľvek domácnosti.Halogénová žiarovka nie je jediným predmetom, ktorý zmizne aj v slovenských domácnostiach a nebude ani posledným. Signify a profesorka Deborah Sugg Ryan z univerzity v Portsmouthe pripravili v súvislosti so zákazom halogénových žiaroviek zoznam 50 zastaraných predmetov v domácnostiach za niekoľko posledných dekád. Nasledujúcich 10 bolo dobre známych aj v slovenských domácnostiach. Sú nimi žhaviace žiarovky, vytáčací telefón, záznamník, fotoalbum, videorekordér, premietačka na diapozitívy, volkmen, písací stroj, disketa a dial-up modem.TASR informovala spoločnosť Signify.