Od apríla budúceho roka sa má zaviesť tehotenská dávka a tehotenské štipendium

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Od apríla budúceho roka by mala Sociálna poisťovňa viac ako 20-tisíc pracujúcim tehotným ženám vyplácaťdávku.Nárok na túto dávku má žene vzniknúť od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda po ukončení 12. týždňa tehotenstva, ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.Výškadávky má tvoriť 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Žena stratí nárok na vyplácaniedávky dňom skončenia tehotenstva.Zavedeniedávky by malo v budúcom roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 39,4 milióna eur, v roku 2022 o 61,8 milióna eur a v roku 2023 o 64,3 milióna eur.Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s podporou detí a rodín, tento týždeň schválila s pripomienkami vláda. Ministerstvo práce určilo minimálnu sumudávky, ktorá nemá byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu.V roku 2021 tak najnižšia možnádávka pre živnostníčky aj zamestnankyne pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 215,50 eura.Maximálna sumadávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, by mala budúci rok dosahovať vyše 320 eur mesačne.Priemerná mesačná suma vyplatenejdávky by mala podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí v budúcom roku predstavovať 236 eur.Pre nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky stredných škôl, ktorým nevznikne nárok na priznanieako nemocenskej dávky, sa má od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu zaviesťštipendium v sume 200 eur.Na takéto štipendium má mať nárok približne 750 študentiek mesačne. "Pri stanovení tohto počtu sme vychádzali z počtu poberateľov rodičovského príspevku, na ktorých je súčasne vyplácaný príspevok na dieťa – nezaopatrené dieťa pripravujúce sa na budúce povolanie," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Študentka stratí nárok naštipendium, ak sa jej začne vyplácaťdávka alebo rodičovský príspevok po narodení dieťaťa, skončení tehotenstva alebo skončením štúdia.O priznaníštipendia pre študentku vysokej školy rozhodne rektor vysokej školy alebo dekan fakulty, plnoletej tehotnej študentke strednej školyštipendium prizná riaditeľ školy.Naštipendium má mať študentka právny nárok.