Od argumentov k urážkam či klamstvám. Dôvody na odvolanie Mazáka z postu šéfa Súdnej rady mali podľa neho slabý základ

Zásah do základných práv

Oslabená legitimita

26.12.2023 (SITA.sk) - Drvivá väčšina argumentov, ktoré použili členovia Súdnej rady SR v rámci návrhu na odvolanie predsedu Jána Mazáka z funkcie mala slabý základ, preto sa neraz uchyľovali od argumentov k urážkam. Mazák to skonštatoval v rozhovore pre agentúru SITA.Zároveň uviedol príklad sudcu a člena rady Petra Šamka , ktorý nazval šéfa súdnej rady ľudovým rozprávačom alebo skonštatoval, že súdnu radu vedie ako konateľ obchodnej spoločnosti.„Vyrušili ma najmä výčitky, ktoré vo svojej podstate znamenajú zásah do mojich základných práv, predovšetkým do slobody prejavu. Napríklad sa kritizoval môj názor na ústavne postavenie generálneho prokurátora ako súčasti výkonnej moci, právne názory pri riešení výkladu a používaní nových právnych predpisov upravujúcich postavenie súdnej rady,“ povedal Mazák.Ďalšie argumenty navrhovateľov ako napríklad zasahovanie do monitoringu tlače označil za klamstvá. „Predseda súdnej rady nemá s ním nič spoločné, je to vec kancelárie súdnej rady,“ vysvetlil Mazák.Predseda súdnej rady pripomenul, že hlasovanie o jeho odvolaní skončilo v pomere deväť hlasov za a tri proti. Na jeho odvolanie bolo pritom potrebných 10 hlasov.„Výsledok je jednoznačný. Zostal som vo funkcii. Legitimita môjho mandátu je, samozrejme, oproti zvoleniu za predsedu súdnej rady, kedy som dostal 13 hlasov, z toho bolo päť hlasov členov volených sudcami a tri hlasy od aktívnych sudcov, oslabená. Ale existuje,“ zdôraznil Mazák.Doplnil, že pokiaľ bude vo funkcii, bude si plniť povinnosti predsedu súdnej rady. „Nie je to totiž o osobe, ale o zodpovednosti za riadny chod ústavného orgánu,“ dodal Mazák.