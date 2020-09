Od budúceho roka bude možné pozastaviť živnosť aj na jeden mesiac, vyplýva to z návrhu novely zákona

Počet remeselných aj viazaných živností klesne

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Od začiatku mája budúceho roka sa má skrátiť minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo šesť mesiacov na jeden mesiac a maximálna lehota sa má predĺžiť z troch rokov na štyri roky.V súlade s princípom jedenkrát a dosť by sa tiež mala znížiť administratívna záťaž podnikateľov a právnických osôb.Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti už nebude požadovať preukazovanie skutočností, ku ktorým už prístup má alebo sú mu známe z doterajšej úradnej činnosti. Vyplýva to z návrhu novely živnostenského zákona, ktorý rezort vnútra predložil do pripomienkového konania.Novelou zákona by sa mala znížiť miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a znížiť sa má lehota na preukázanie odbornej praxe. Menšia regulácia sa má týkať aj preukazovania odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, kde sa má tiež znížiť lehota na preukázanie praxe v odbore. Návrhom novely zákona sa tiež znižuje počet remeselných živností."Na základe poznatkov aplikačnej praxe je záujem o vznik oprávnení na podnikanie Galvanizácia kovov, Smaltovanie za posledných desať rokov minimálny. Z dôvodu verejného záujmu od 1. mája 2021 sa tieto činnosti stávajú voľnými živnosťami," uviedli ministerstvo vnútra.Klesnúť má aj počet viazaných živností. Terajšie viazané živnosti "vyučovanie cudzích jazykov" a "prekladateľské a tlmočnícke služby" sa totiž majú od mája budúceho roka stať voľnými živnosťami.Upravuje sa vznik živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie , ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenska, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní.Obciam sa má tiež zrušiť oprávnenie ukladať podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s ustanoveným prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.