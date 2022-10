Od budúceho roka by sa mala posilniť povinnosť verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.10.2022 - Od začiatku budúceho roka by sa mala posilniť povinnosť orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec a predseda strany Spolu - občianska demokracia Podľa predkladateľa je návrh odôvodnený skúsenosťami z praxe, keď „konkrétny orgán verejnej moci sa rozhodol neodpovedať na otázky novinárom."Zákon o publikáciách v súčasnosti disponuje právom na informácie. Povinnosť poskytovať novinárom informácie majú orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie i príspevkové organizácie a právnické osoby.