Od Einsteina po Hawkinga. Toto je kľúč k pochopeniu vesmíru!

Až k samotným hraniciam nášho poznania najzáhadnejších výtvorov prírody – čiernych dier.

Úžasná kniha nielen pre fanúšikov vesmíru, hviezd a planét, ale všetkých, ktorý chcú vedieť viac...a možno chcú pochopiť vesmír. Čierne diery .

V srdci našej Galaxie je miesto, v ktorom dochádza k búrlivému narušeniu priestoru a času – miesto, kde sa zrážajú zákony gravitácie, kvantovej fyziky a termodynamiky, a jeho tajomstvá stále čakajú na odhalenie.

Čierne diery sú 4 miliónkrát väčšie ako Slnko. Ide o prirodzené výtvory gravitácie, ktoré vznikajú, keď sa príliš veľa hmoty zrúti do primalého priestoru. A predsa, hoci ich prírodné zákony predpokladajú, nedokážeme ich opísať. Pôvodne sa dokonca tvrdilo, že neexistujú, a Einstein veril, že v ich vnútri sa skrýva koniec času. V posledných rokoch však výskum značne pokročil a objavilo sa hlboké spojenie medzi gravitáciou a kvantovou teóriou.

Vďaka tejto knihe sa oboznámite s čiernymi dierami tak, ako nikdy predtým a dospejete k prekvapivému záveru, že pravda o nich môže byť ešte bizarnejšia, ako sa predpokladalo – možno nás spájajú s inými vesmírmi.

Supermasívna čierna diera...

V srdci Mliečnej cesty nájdeme čosi, čo narúša štruktúru vesmíru, a spôsobuje to niečo, čo je štyri milióny ráz ťažšie ako naše Slnko. Priestor a čas sú v blízkosti tohto objektu také zakrivené, že ak sa svetelné lúče priblížia na viac ako dvanásť miliónov kilometrov, už viac neuniknú. Oblasť bez návratu ohraničuje horizont udalostí, pomenovaný podľa toho, že vesmír vonku je navždy izolovaný od čohokoľvek, čo sa deje vnútri. Alebo sme si to aspoň mysleli, keď ten názov vznikol. Tento objekt sme pomenovali Sagittarius A a je to supermasívna čierna diera...

V knihe dostanete základy teórie relativity – vysvetlenie Einsteinovej špeciálnej a všeobecnej teórie relativity v kontexte čiernych dier. Dozviete sa, čo sú čierne diery? Ich fyzikálne vlastnosti, horizont udalostí, singularita a gravitácia.

Nechýba paradox čiernych dier a diskusia o Hawkingovom žiarení i otázke, či čierne diery ničia informáciu.

A čo nám čierne diery hovoria o realite? Filozofické a vedecké dôsledky pre chápanie vesmíru.

„Nepoznám nikoho, a to vrátane Stephena Hawkinga, kto by vo svojom myslení dokonalejšie spájal autoritu, vedomosti, vášeň a schopnosť jasne sa vyjadrovať a objasňovať javy ako Brian Cox,“ vyhlásil Stephen Fry, slávny britský herec, komik, moderátor, režisér a spisovateľ.