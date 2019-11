Od júla odišlo z Istanbulu približne 100.000 Sýrčanov

Ľudia stoja a sedia na ulici po zemetrasení s magnitúdou 5,8 v Istanbule 26. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 20. novembra (TASR) - Z tureckého Istanbulu odišlo od júla približne 100.000 Sýrčanov, ktorí sa tam zdržiavali bez povolenia. V stredu o tom informovalo turecké ministerstvo vnútra, píše agentúra Reuters.Po tom, ako sa začali nálady Turkov voči Sýrčanom v ostatných rokoch vyhrocovať, vydala turecká vláda nariadenie, podľa ktorého sa Sýrčania, ktorí nie sú zaregistrovaní v najväčšom tureckom meste, musia do 30. októbra vrátiť do provincií, v ktorých sú zaregistrovaní, v opačnom prípade ich presunú násilím.V Istanbule, meste s 15 miliónmi obyvateľov, evidujú viac ako pol milióna Sýrčanov. V tomto tureckom veľkomeste sa podľa ministra vnútra Süleymana Soyla schádzajú aj migranti registrovaní v iných mestách, čo vedie k neprimeranému nahusteniu."Približne 100.000 Sýrčanov sa od 12. júla vrátilo do provincií, v ktorých sú registrovaní," povedal Süleyman Soylu. Dodal, že celkovo odišlo z Istanbulu 200.000 migrantov.V Turecku sa nachádza podľa odhadov 3,6 milióna utečencov. Väčšinou ide o Sýrčanov, ktorí ušli pred už osem rokov trvajúcou vojnou v krajine. Okrem nich sa v Turecku nachádzajú aj utečenci a migranti z ďalších blízkovýchodných a afrických krajín.Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International zverejnila v októbri správy, podľa ktorých Turecko posiela sýrskych utečencov násilím do severnej Sýrie. Turecká diplomacia to však označila za "nepravdivé".