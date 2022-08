Od konca funkčného obdobia Márie Patakyovej sa nazbierali stovky podnetov pre verejného ochrancu práv

Voľba nového ombudsmana v septembri

Problémy v rozhodnutiach

3.8.2022 (Webnoviny.sk) - Podnety pre verejného ochrancu práv sa hromadia, za štyri mesiace od konca funkčného obdobia Márie Patakyovej sa ich nazbieralo temer 400. Iba za júl ich pribudlo 100. Posúdiť, či v podnetoch došlo alebo nedošlo k porušeniu práv, je však len v kompetencii verejného ochrancu práv. Národná rada SR (NR SR) by nového ombudsmana mala voliť na septembrovej schôdzi. V tlačovej správe to uviedla Kancelária verejného ochrancu práv.Od 29. marca, keď sa skončilo funkčné obdobie Márie Patakyovej, je Kancelária verejného ochrancu práv bez ombudsmana či ombudsmanky. Podnety, ktoré kancelária analyzuje a spracúva, však môže posúdiť a podpísať len verejný ochranca práv.Podnety sa postupne hromadia a zaoberať sa nimi bude Patakyovej nástupca či nástupkyňa. Pre žiadateľov sa predlžuje aj čas čakania na vybavenie podnetov.Absencia ombudsmana však spôsobuje problémy aj pri ďalších rozhodnutiach, ktoré má v kompetencii výlučne verejný ochranca práv.Sú to napríklad podania na Ústavný súd SR , preberanie záštit či rozhodovanie o realizovaní prieskumov z vlastnej iniciatívy. Komplikuje to tiež určité procesy v rámci chodu samotnej inštitúcie.Voľba nového verejného ochrancu práv je avizovaná na septembrovú schôdzu NR SR. Schôdza sa začne 13. septembra, termín na podávanie kandidatúr je do 26. augusta.