Od masakru Rómov v Dubnici nad Váhom uplynulo 79 rokov, na pietnu spomienku prišla aj prezidentka Čaputová

Rómsky holokaust

Väčšinu zastrelili, ostatných zbili

23.2.2024 (SITA.sk) - Zločiny proti ľudskosti boli páchané aj na samom sklonku druhej svetovej vojny, keď už porážka nacistického Nemecka bola iba otázkou času.Počas piatkovej pietnej spomienky na obete masakru Rómov v zaisťovacom tábore v Dubnici nad Váhom pred 79 rokmi to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová „Hoci od porážky nacizmu uplynulo už takmer 80 rokov, stále nevymizli verbálne a, žiaľ, ani fyzické prejavy etnickej neznášanlivosti. Neznášanlivosti, ktorá bola základom aj rómskeho holokaustu. Potrebujeme využiť všetky možnosti na obhajobu ľudskej dôstojnosti a úcty k právam a slobodám každého človeka bez rozdielu," vyhlásila Čaputová.Zaisťovací tábor pre Rómov v Dubnici nad Váhom vznikol v novembri 1944. Začiatkom nasledujúceho roka v ňom vypukla epidémia škvrnitého týfusu.Nacisti najprv nariadili karanténu a 23. februára 1945 pod zámienkou prepravy do nemocnice nechali chorých odviezť do miestnej zbrojovky, kde ich brutálne povraždili. Po skončení druhej svetovej vojny sa v masovom hrobe našli pozostatky 26 ľudí.Exhumačná správa neskôr ukázala, že počas masovej popravy bolo priamo zastrelených 18 z nich. Ďalších zbili a spolu so zastrelenými ich v jame zasypali nánosmi hliny.