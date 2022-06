Od ministra, ktorý mal možno desať, 15 dovoleniek v Dubaji, je to drzosť, reagoval Matovič na Sulíka

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Za drzosť označil minister financií Igor Matovič OĽaNO ) slová ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ), ktorý povedal, že by mal ísť Matovič z funkcie preč, ak ju nezvláda.„Od ministra hospodárstva, ktorý mal možno desať, pätnásť dovoleniek v Dubaji, je to drzosť," reagoval Matovič.Minister Matovič totiž v diskusii Denníka N povedal, že koalícia sa na jeseň rozpadne, lebo sa nedokáže dohodnúť na štátnom rozpočte na budúci rok. Príčinou pádu vlády má byť, že SaS nebude súhlasiť so zvyšovaním daní.