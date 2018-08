Od narodenia legendárnej Coco Chanel uplynie 135 rokov

Coco Chanel. Foto: hochu.ua Foto: hochu.ua

Saumur/Bratislava 18. augusta (TASR) – Od na rodenia legendárnej francúzskej módnej návrhárky Coco Chanel uplynie v nedeľu 19. augusta 135 rokov.Priekopníčka v oblasti módy Coco Chanel nahradila dovtedajšie nepohodlné ženské šaty praktickou, ale zároveň elegantnou módou symbolizujúcou ženskú nezávislosť. Tvídový kostým, perlové korále, preslávenéšaty či kultový parfum Chanel N°5 dala svetu práve originálna madam Chanel. V roku 1999 bola časopisom Times zaradená medzi 100 najvýznamnejších žien sveta.Coco Chanel, rodným menom Gabrielle Bonheur Chanel sa narodila 19. augusta 1883 vo francúzskom mestečku Saumur. Neľahké detstvo po smrti matky prežila so svojimi štyrmi súrodencami v sirotinci katolíckeho kláštora. Už v mladosti získala povesť vynikajúcej krajčírky, ako osemnásťročná sirotinec opustila a začala pracovať pre miestneho krajčíra. Snažila sa presadiť i ako speváčka v kabarete, kde dostala prezývkupodľa popevku, ktorý často spievala. Už v tom čase sa od ostatných dievčat líšila neprehliadnuteľným štýlom obliekania, aj slobodomyseľnou povahou.Vo veku 23 rokov sa mladá milovníčka módy stala milenkou bohatého Étienne Balsana a presťahovala sa do jeho zámku. Vďaka nemu objavila svet dostihov koní, ktorý dotvárali aj elegantné dámy v klobúkoch. Očarená Gabrielle Chanel sa pustila do navrhovania vlastných klobúkov, ktoré okamžite nadchli jej priateľov. Odišla do Paríža a s finančnou pomocou jej veľkej lásky, britského hráča póla ArthuraCapela, si vo francúzskej metropole v roku 1912 otvorila prvý butik. Svojím šarmom, víziami a predovšetkým prevratnými módnymi návrhmi si čoskoro získala obdiv celého sveta.Bez razantného vplyvu Coco Chanel by ženy zrejme ešte dlhý čas trpeli v zvieravých korzetoch a nepohodlných dlhých sukniach charakterizujúcich upätosť predchádzajúcich dekád. Od začiatku vytvárala odevy, ktoré na rozdiel od dovtedajších zvyklostí v ženskom odievaní boli príjemné, ľahké, jednoduché a funkčné, akoby symbolizovali nezávislosť žien po prvej svetovej vojne. Zaviedla nové typy nohavíc, vesty, tradičný dámsky tvídový kostým i lakované biele topánky s čiernou špičkou. V roku 1926 navrhla nadčasové "malé čierne" šaty vhodné na všetky príležitosti, ktoré dodnes nechýbajú zrejme v žiadnom ženskom šatníku. Coco Chanel túžila, aby sa ženy v jej modeloch cítili mladé, príťažlivé a boli samy sebou. Jej šaty boli vždy praktické, ale pritom zmyselné a napriek tomu, že používala prvky mužskej módy, pôsobili dokonale žensky. Elegantný dojem dotvárali dlhé šnúry perál a nádherné brošne, ktoré milovala i samotná návrhárka. Módu Chanel rady nosili osobnosti ako Andrey Hepburnová, Grace Kellyová alebo bývalá prvá dáma USA Jacquelin Kennedyová.Počas druhej svetovej vojny sa návrhárka skompromitovala s nacistickým milencom. Krajania jej to nevedeli odpustiť a po vojne bola dokonca krátko uväznená. Z následného niekoľkoročného exilu vo Švajčiarsku sa triumfálne vrátila v roku 1954 s nesmrteľným chanelovským kostýmom. Coco Chanel do konca života akúkoľvek spoluprácu s nacistami popierala.V parížskom hoteli Ritz vo Francúzsku si prenajala apartmán, v ktorom žila nasledujúcich 30 rokov až do svojej smrti 10. januára 1971. Dožila sa 87 rokov.O živote módnej kráľovnej vzniklo množstvo biografií, na striebornom plátne sa do jej kože vžila pôvabná francúzska herečka Audrey Tautou v snímke Coco Chanel (2009).