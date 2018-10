Od nehody električky v Košiciach uplynie 40 rokov, pribudne pamätník

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 29. októbra (TASR) – Spomienka na obete tragickej nehody električky, ku ktorej došlo 30. októbra 1978, sa v pondelok uskutočnila pri pamätníku obetiam v mestskej časti (MsČ) Košice-Staré Mesto. Ako pre TASR uviedla Andrea Bercik z oddelenia masmediálnej komunikácie tejto MsČ, do roka bude zhotovený nový pamätník.uviedla Soňa Klemová, ktorá sa zúčastnila slávnostného aktu. Ako povedala, to, že niečo s električkou nie je v poriadku, postrehla až vtedy, keď stroj nabral rýchlosť a začali iskriť elektrické drôty.povedala.Pamätník deviatim obetiam nehody bol odhalený pred desiatimi rokmi. V dôsledku vplyvov počasia a vandalizmu došlo podľa Bercik k jeho narušeniu.uviedla.Podľa nej by malo byť na mieste súčasného pamätníka do roka umiestnené nové dielo.“ povedala s tým, že jeho odhadovaná cena by nemala prevýšiť sumu 6000 eur.Ako dodala, autorom bude výtvarník Zbigniew Nišponský-Gut, ktorý vyhotovil aj terajší pamätník koncipovaný ako šikmú plochu. „objasnil autor.K vykoľajeniu električky došlo pred 40 rokmi v klesajúcom úseku od takzvanej novej nemocnice smerom k amfiteátru. Pri nehode prišlo o život deväť ľudí, ďalších desať sa zranilo ťažko a 80 ľahko.