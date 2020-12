Od Nového roka bude možné vysielať politickú reklamu aj počas kampane volieb do územnej samosprávy

Obmedzená možnosť

Lokálne médiá

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Politickú reklamu bude možné od 1. januára 2021 vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Začiatkom roka totiž nadobúda účinnosť novela zákona o volebnej kampani, ktorú poslanci Národnej rady SR (NR SR) schválili 22. septembra.Politická reklama sa tak bude vysielať na rovnakých, respektíve podobných princípoch, ako je to v súčasnosti umožnené v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Do zákona bola rovnako doplnená chýbajúca právna úprava zaraďovania diskusných relácií do vysielania.„Na rozdiel od parlamentných volieb, volieb prezidenta či volieb do Európskeho parlamentu, ktoré majú celoštátny rozmer a pri ktorých má aj politická reklama celoštátny dosah, rozmer volieb do orgánov územnej samosprávy je obmedzený na územie danej územnej jednotky,“ odôvodňovala novelu zákona skupina koaličných poslancov.Voliči, najmä v menších obciach a mestách, mali podľa nich obmedzenú možnosť dozvedieť sa niečo viac o kandidátoch na primátorov a starostov, respektíve na poslancov a sú „odkázaní takmer výlučne na tlačené propagačné materiály a na predvolebné podujatia".Regionálne a lokálne médiá doteraz nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá je spravidla zhrnutím volebných programov a zámerov jednotlivých kandidátov.Televízie zasa mohli vysielať diskusné programy, „avšak pri týchto typoch relácií určuje tému moderátor, a teda kandidáti sa nemôžu vyjadrovať k témam, ktoré považujú za dôležité oni a nie moderátor“.