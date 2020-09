Od Nového roka by mohli vzniknúť tisícové rady pred Lamanšským prielivom, vláda vyzýva k pripravenosti

Nebudú pripravení

Bezcolný obchod

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Po prerušení ekonomických väzieb Veľkej Británie s Európskou úniou na konci tohto roka by pred Lamanšským prielivom mohli vzniknúť rady až 7-tisíc nákladných áut a dvojdňové čakania na vstup do Francúzska. Uviedla to v stredu britská vláda, keď vyzvala firmy, aby sa pripravili na veľkú zmenu. Michael Gove , minister poverený prípravami na brexit , označil možné zápchy na hraniciach za "odôvodnený najhorší scenár". Konštatoval to v liste logistickým firmám a osobne pred poslancami britského parlamentu.Gove povedal, že 30 až 60 percent nákladných áut, ktorú budú chcieť prejsť cez Lamanšský prieliv, pravdepodobne nebude pripravených na novú administratívu a na predpisy, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára."Preto ich francúzski colníci vrátia, čím vniknú zápchy na hraničnom priechode z Doveru do Calais," povedal Gove poslancom. Podľa britskej vlády takéto zdržania môžu pretrvávať najmenej tri mesiace, kým si firmy nezvyknú na nové systémy a požiadavky.Veľká Británia vystúpila z politických inštitúcií Európskej únie 31. januára, ale do konca roka trvá prechodné obdobie, počas ktorého je medzi Britániou a úniou bezcolný obchod. Vyjednávači sa v súčasnosti snažia dohodnúť budúce obchodné vzťahy.Avšak aj keď sa dosiahne dohoda, Británia odíde zo spoločného trhu únie aj z colnej únie, čo znamená určité nové kontroly a obchodné bariéry. Bez dohody by nastalo ešte väčšie narušenie obchodu, a obe strany by voči sebe museli uplatniť clá.