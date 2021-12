Od nového roka sa všetky účtovné dokumenty budú ukladať v elektronickej podobe, odstráni sa tým aj chybovosť

účtovné

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Všetkydokumenty sa budú od nového roka ukladať v elektronickej podobe. Zjednoduší sa tým podľa rezortu financií postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovanídokumentov.Finančná správa za rok 2020 spracovala celkovo 384 738 dokumentov. Z toho vyše 96 % bolo elektronických a len 3,76 % listinných.Novelizovaný zákon v záujme rozšírenia funkcionalít registra určil, aby sa všetkydokumenty ukladali v elektronickej podobe.Zároveň sa verejná časť Registrazávierok rozšíri o ďalšie právne formy právnických osôb. Ide najmä o pozemkové spoločenstvá, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či záujmové združenia právnických osôb.Všetky právnické osoby sa tak zaradia do verejnej časti registra. V neverejnej časti registra zostanú len fyzické osoby ako podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb. Cieľom tejto úpravy je väčšia transparentnosť informácií vykazovaných vzávierke.Pozitívne zmeny podľa rezortu financií pocítia aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy.Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasné zadefinované.Súčasťou výročnej správy neziskovýchjednotiek bude od roku 2022 vypracovanázávierka a správa audítora.Podľa druhov svojej činnosti sa nezisková organizácia môže rozhodnúť, či bude uvádzať prehľad podľa činností, ktorú vykonáva alebo podľa projektov. Súčasťou výročnej správy bude aj členenie podľa príjmov a výdavkov, resp. prehľad nákladov a výnosov.Legislatívnym materiálom sa spresňujú a zjednodušujú ustanovenia o listinnej a elektronickej podobezáznamu. Nanovo sa upravujú možné spôsoby transformáciezáznamu pri zmene podobyzáznamu.Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby.Pri podávaní žiadosti o sprístupneniedokumentov pre právnické osoby sa môže žiadosť opatriť nielen elektronickým podpisom, ale aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou.