Od nového roka sú vytvorené podmienky pre verejného lodného dopravcu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Na Slovensku sú od začiatku nového roka vytvorené právne podmienky na zavedenie výkonov vo vodnej doprave vo verejnom záujme. Zároveň sa zadefinovali podmienky pre verejných dopravcov, ktorí budú vysúťažení na vykonávanie verejnej osobnej lodnej dopravy. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe z dielne ministerstva dopravy nadobudla účinnosť 1. januára 2020.Cieľom novely zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave a tiež zavedenie verejného dopravcu. Počíta aj s rozšírením osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovením oprávnení dopravcu voči cestujúcim, ale aj s doplnením povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave.Objednávateľom bude ministerstvo, ktoré si na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objedná u licencovaného verejného dopravcu dopravnú službu v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave. Poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa zabezpečí zmluvou o dopravných službách.Na úhradu týchto služieb by mal objednávateľovi poskytnúť vyšší územný celok príspevok vo výške 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu. Ak bude trasa prechádzať dvoma a viacerými vyššími územnými celkami, každý z nich by sa na príspevku mal podieľať v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej trase. Zvyšných 55 % by mal uhradiť objednávateľ. Na úhradu nákladov dopravných služieb môžu prispieť obce a aj iné osoby, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách."Na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa ustanovuje podmienka pre verejného dopravcu mať licenciu a byť finančne spôsobilým," konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe. Úpravou prešiel aj pojem dopravná obslužnosť. Zároveň sa doplnili ustanovenia o pláne dopravnej obslužnosti a jeho obsahu a tiež o zmluve o dopravných službách.Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním sa na vyplnenie priestoru a zapojenia osobnej lodnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy SR. Týmto krokom by sa mal podporiť posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému.Zároveň sa novelou zákona umožňuje obciam objednať si dopravné služby prostredníctvom vozidiel s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane šoféra. Teda ide o objednanie dopravy menšími automobilmi, ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou ani železničnou dopravou. Musí sa zároveň preukázať, že je to ekonomicky výhodnejšie ako objednanie autobusu alebo autokaru.