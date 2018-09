Od októbra prináša novela o katastri nehnuteľností dôležité zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní, evidovanie cien nehnuteľností, súpis nehnuteľností či elektronická služba sledovania zmien v katastri sú príkladmi dôležitých zmien, ktoré prináša novela katastrálneho zákona č.212/2018 Z.z. platná od októbra. Pre TASR to uviedol Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.Novela zaviedla osobitnú lehotu na výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní na 5 pracovných dní a má prispieť k rozvoju hypotekárneho trhu a zlepšeniu podnikateľského prostredia. Prináša aj skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, zo 60 na 30 dní.Podľa nej budú katastrálne odbory okresných úradov nad rámec doterajšej legislatívy rozhodovať aj o oprave údajov katastra, pokiaľ sa budú týkať evidovania viacnásobného vlastníctva v katastri. Predpokladom je, že s tým budú súhlasiť dotknuté osoby.“ vysvetlil úrad.Katastrálny odbor bude môcť opraviť chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od ich zápisu. „“ upozornil ÚGKK SR.Do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien nehnuteľností, Doteraz kataster evidoval ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Prax aj potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR alebo rezortu financií si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností. Cena nehnuteľností sa bude evidovať od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať.Úrad ďalej informuje, že novým výstupom z katastra je súpis nehnuteľností. Bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo nájomcu, či záložného veriteľa. Súpis nehnuteľností bude možné vyhotoviť za celý štát, ale napríklad aj z územia kraja, okresu, či jedného katastrálneho územia. Nová elektronická služba pod názvom Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam. Pokiaľ v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na email, priblížil ÚGKK SR.Novela katastrálneho zákona precizuje, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri. Podľa doterajšej právnej úpravy sa v katastri spravidla nezapisovali inžinierske stavby a drobné stavby. V záujme odstránenia tejto nejednoznačnosti bolo ustanovené, že do katastra sa zapíše iba taká stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine, ak bol potrebný. Geometrický plán má totiž k dispozícii katastrálny odbor vo svojej dokumentácii. To znamená, že ak bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu uvedie číslo tohto overenia. Samozrejme, číslo musí byť zároveň uvedené aj v zmluve, uzatvára ÚGKK SR.