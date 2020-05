Od pondelka začne cudzinecká polícia rozširovať úradné hodiny, klienti majú využívať on-line objednávací systém

Neobnovia všetky služby

8.5.2020 - Z dôvodu zmierňovania opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu budú na oddeleniach cudzineckej polície od pondelka 11. mája rozšírené úradné hodiny. Stránky budú vybavovať v pondelok a v piatok od 08:00 do 14:00 a v stredu do 17:00. Opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia pred šírením ochorenia Covid-19 - ochrana tváre, rúško, selekcia a kontrola osôb prichádzajúcich na stránkové pracovisko, ostávajú naďalej v platnosti.Ako informovala policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová, na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície budú iba prijímať žiadosti o obnovenie prechodného pobytu, o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a o udelenie dlhodobého pobytu.Vybaviť sa bude dať aj registrácia pobytu občanov európskeho hospodárskeho priestoru a ich rodinných príslušníkov, vydanie a aktivácia autentifikátora, úkony spojené s vydávaním dokladu o pobyte a úkony spojené so zmenou zamestnávateľa počas platného pobytu cudzincov.„Iné žiadosti bude možné prijať len z dôvodu hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia riaditeľa príslušného riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície alebo úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ,” uviedla Bárdyová.V nedeľu 10. mája o 20:00 bude pre cudzincov opätovne spustený objednávací systém na webovej stránke ministerstva vnútra: TU Polícia verejnosť žiada, aby v maximálnej možnej miere využívali on-line objednávací systém na rezervovanie termínu na vybavenie všetkých možných životných situácií v rámci vyššie uvedeného rozsahu.Na stránkových pracoviskách budú prioritne vybavovaní cudzinci na základe on-line rezervácií. Ak na niektorú z vyššie uvedených životných situácií nie je možné využiť objednávací systém, klienti budú vybavovaní na základe poradových lístkov vytlačených z vyvolávacieho systému.„Prosíme verejnosť, aby mala strpenie s prácou policajtov na oddeleniach cudzineckej polície PZ, vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých úloh v rámci našej činnosti," dodala Bárdyová.