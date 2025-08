Od prepustenia Dušana Kováčika na slobodu ubehol rok, SaS vyzýva Suska k zverejneniu dovolania – VIDEO

Podľa Kolíkovej ide o dôsledok súčasnej vlády

1.8.2025 (SITA.sk) - Od prepustenia Dušana Kováčika na slobodu ubehol rok, strana Sloboda a Solidarita vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ), aby zverejnil dovolanie, na základe ktorého bol prepustený.„Treba si pripomenúť, čoho symbolom je jeho prepustenie na slobodu. Kováčik je bývalý šéf špeciálnej prokuratúry, úradu, ktorý bol založený na to, aby tu bola účinne stíhaná korupcia," uviedla exministerka spravodlivosti poslankyňa Mária Kolíková SaS ) s tým, že Kováčik bol sám dvakrát odsúdený za korupciu.Jeho prepustenie je podľa Kolíkovej dôsledkom konania súčasnej vlády, ktorá zmenila politiku a otvorila bránu korupcii. Človek, ktorý je dvakrát odsúdený za korupciu je tak teraz na slobode.„A urobil to bezprecedentne minister Susko bez toho, aby predstúpil pred verejnosť a vysvetlil, v čom je táto kauza tak osobitá, aby takto zásadne použil oprávnenie ministra spravodlivosti, ktoré nikdy nebolo použité spôsobom, že by minister spravodlivosti spochybnil vinu človeka, o ktorom právoplatne rozhodli súdy. Na základe toho, že mal iný názor sa rozhodol, že tohto človeka prepustí na slobodu," upozornila poslankyňa.Konanie ministra tak podľa Kolíkovej spochybnilo celý justičný systém. „Načo tu máme súdy ? Načo rozhodovali v prvom stupni a druhom stupni? Načo tu máme právoplatné rozhodnutia, keď do toho vstúpi minister a rozhodne sa, že tohto človeka prepustí na slobodu a spochybní tým celé konanie?" dodala Kolíkový s tým, že Susko navyše ani po roku nepredstúpil pred verejnosť a nevysvetlil, prečo sa tak rozhodol. Poslankyňa sa domnieva, že žiadne pádne dôvody nejestvujú.„Prečo Kováčik, právoplatne odsúdený, ktorý mal byť vo výkone trestu odňatia slobody, je na slobode, a iní ľudia, ktorí boli rovnako právoplatne odsúdení, sú vo výkone trestu?" doplnila Kolíková. A vyzvala Suska, aby zverejnil dovolanie, na základe ktorého Kováčika prepustil. Podľa poslankyne totiž majú všetci právo vedieť, na základe čoho sa tak minister rozhodol. Súčasne ministra vyzvala, aby dohliadal nad prieťahmi v konaní.„Rok čakáme, aby súd rozhodol o podanom dovolaní ministra spravodlivosti. Tak je na mieste aby Susko využil svoje oprávnenia a žiadal Najvyšší súd SR , aby vo veci konal a rozhodol," zdôraznila poslankyňa.Kolíková v tejto súvislosti spomenula aj správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku a o stave korupcie. „Správa hovorí, že Slovensko vytvorilo priestor pre korupciu. Vláda znížila tresty za korupciu, sťažila to vyšetrovateľom, rozložila Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý stíhal korupciu a rozložila jednotku polície, ktorá stíhala korupciu," pripomenula Kolíková s tým, že vláda tak vyslala odkaz ľuďom, že sa tu oplatí kradnúť, korumpovať, a že sa oplatí byť človekom blízkym vládnej koalícii.„Fico nepriniesol ani lacnejší chlieb, ani plyn, ale priniesol priestor pre svojich ľudí, aby unikli pred spravodlivosťou, aby sa tu rozdávali verejné fleky - a tomuto treba urobiť rázny koniec," dodala Kolíková.Kováčik súčasne žiada odškodné 400-tisíc eur. Kolíková sa v tejto súvislosti pýta, ako je znížená povesť človeka, ktorý je právoplatne odsúdený za korupciu.„Ako je znížená povesť tohto človeka, ktorý mal byť vo výkone trestu odňatia slobody? Ak sa bavíme o tom, že niekto má nejakú ujmu, tak to znamená, že sa mu nejak poškodilo, My sa bavíme o osobe, ktorá ma byť vo výkone trestu odňatia slobody za to, že páchala korupčnú trestnú činnosť ako šéf špeciálnej prokuratúry. A toto doteraz spochybnené nebolo," uzavrela Kolíková.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) sa na piatkovej tlačovej besede vyjadril, že v právnom štáte je ťažko niekomu vyčítať, že je na slobode.„Boli tu predsa kroky ministra spravodlivosti, ktoré urobil. Dnes sa čaká na ďalšie rozhodnutia súdov," uviedol minister s tým, že ak má ktorýkoľvek občan, v tomto prípade Kováčik, pocit, že boli porušené jeho práva, má právo sa domáhať aj finančnej kompenzácie od štátu.