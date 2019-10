Od roku 2021 nebude Poprad priamo dotovať seniorský šport

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 31. októbra (TASR) – Mesto Poprad chce od budúceho roku zmeniť filozofiu dotačnej politiky na šport. Keďže názory na dotovanie družstiev dospelých sa v meste už roky líšia, samospráva iniciovala prieskum verejnej mienky cez agentúru AKO. Z výsledkov vyplýva, že len 33,7 percenta opýtaných je za podporu profesionálnych klubov dospelých, viac ako 62 percent je za to, aby sa finančné prostriedky použili pre iné oblasti. Poslanci preto na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili, že na budúci rok dostanú seniorské športové kluby polovičnú dotáciu a od roku 2021 už samospráva priame dotácie na ich činnosť poskytovať nebude.uviedol primátor Popradu Anton Danko. Mesto bude naďalej finančne podporovať športovú mládež a prispievať chce aj na prevádzku športovísk.Poslanec Peter Dujava z poslaneckého klubu 22 s výsledkami prieskumu nesúhlasí a stotožnil sa s názorom, že otázka kladená respondentom mala byť formulovaná len s ohľadom na šport a nie aj na iné oblasti ako školstvo či sociálna sféra. Ďalší z poslancov František Majerský sa obáva, že ak samospráva prestane podporovať profesionálne kluby, zanikne v meste profesionálny šport.skonštatoval Majerský. Podotkol, že žiaden zákon nezakazuje mestu podporu profesionálneho športu a dotácia na tri roky môže dosiahnuť 200.000 eur.Poslankyňa Alena Madzinová si myslí, že aj napriek výsledkom ankety by malo mesto profesionálny šport podporiť.upozornila Madzinová.Finančná podpora pre šport je podľa primátora na tento rok na úrovni približne 2,77 milióna eur, z toho priama grantová podpora je 828.000 eur a len prevádzka zimného štadióna stojí mesto ročne takmer 1,14 milióna eur. Priama dotácia napríklad pre profesionálny hokejový klub v Poprade je na úrovni 130.000 eur.zdôraznil Danko. Podľa neho by mali kluby fungovať na základe sponzorských dotácií a mesto by malo podporovať len mládež.Zároveň upozornil, že mestu sa od budúceho roka zvýšia bežné výdavky a v rozpočte to treba zohľadniť. Zároveň prisľúbil, že ak by hrozil zánik niektorého z profesionálnych klubov, mesto urobí všetko preto, aby sa situáciu podarilo zvrátiť.dodal Danko.