Od septembra bude v Nemecku vyberať mýto na cestách štát

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 31. augusta (TASR) - Prevádzkovateľom nemeckého mýtneho systému pre nákladné autá sa po spoločnosti Toll Colllect od soboty (1.9.) dočasne stane štát. Agentúre DPA to potvrdilo spolkové ministerstvo dopravy. V piatok totiž stratí platnosť zmluva medzi štátom a firmou Toll Collect.Štát bude vyberať mýto do nájdenia nového prevádzkovateľa. Jeho výberové konanie sa zatiaľ nedokončilo. Ak bude vybraný, svoje povinnosti začne plniť od 1. marca 2019.Toll Collect bol spoločným podnikom firiem Daimler, Telekom a francúzskeho prevádzkovateľa mýtneho systému Cofiroute.V nemeckom rozpočte je na kúpu podielu spoločnosti Toll Collect GmbH rezervovaná suma 278 miliónov eur. Dočasné prevzatie výbercu mýta štátom je v zmluve uvedené ako opcia.Toll Collect vyberal mýto na nemeckých diaľniciach a vybraných cestách prvej triedy od roku 2005. Od prvého júla sa platí mýto aj na ďalších nemeckých cestách. Spolková vláda predpokladá, že sa na mýtnom vyberie ročne 7,2 miliardy eur. Od nového roku sa menia poplatky, takže nová suma bude vyššia asi o 2,5 miliardy eur než doteraz. Keď sa od sumy odpočítajú náklady na obsluhu systému, ostatné peniaze sa investujú do cestnej siete.Opozícia však žiada skončiť s praxou, aby mýto vyberala súkromná spoločnosť. "Toll Collect musí zostať nadlho majetkom štátu, inak znovu hrozí, že sa výber mýta stane samoobsluhou pre veľké koncerny," uviedol hovorca strany Linke Jörg Cezanne. Stephan Kühn zo strany Zelených povedal: