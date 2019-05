Od spolupráce s poľským partnerom si Svidník sľubuje opravu amfiteátra

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svidník 13. mája (TASR) – Mesto Svidník v uplynulých dňoch predĺžilo platnosť Memoranda o spolupráci s poľským okresom Jaroslaw na ďalších päť rokov. Podľa primátorky Svidníka Marcely Ivančovej si od spolupráce sľubujú realizáciu ďalších projektov."Dúfam, že to prinesie dlhú spoluprácu. Sme najmladším partnerom okresu Jaroslaw. Okrem Svidníka majú ďalších z Ukrajiny, Nemecka a samozrejme z Poľska. Tešíme sa, že sme našli možno aj iných spriaznených partnerov, lebo od roku 2020 bude nové programovacie obdobie na využívanie fondov Európskej únie. Verím, že sa nám podarí niekoľko dobrých projektov spoločne," uviedla pre TASR Ivančová.Podľa jej slov majú predstavu, čo by chceli realizovať v spolupráci s okresom Jaroslaw. "Napríklad rekonštrukciu amfiteátra, ktorý je v takom stave, že si vyžaduje okamžitý zásah a samozrejme iné veci, ako rozvoj turistickej infraštruktúry a podobne," doplnila Ivančová.Ako povedala, v prípade spolupráce so zahraničným partnerom je jednoduchšie získať peniaze z Európskej únie. "Ak ide o bilaterálny projekt, čiže minimálne projekt dvoch partnerov. Vo Svidníku sme realizovali niekoľko takýchto projektov," vysvetlila primátorka.Mesto Svidník bolo v minulosti v rámci cezhraničnej spolupráce s mestom Jaroslaw úspešné v projekte tretej fázy revitalizácie centra mesta v hodnote 500.000 eur."S poľským partnerom sme realizovali aj takzvané 'mäkké' projekty, ktoré boli založené na výmene kultúrneho, kresťanského alebo prírodného dedičstva ako napríklad projekt s názvom Cesta Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae, Mystika Karpatských miest a tiež projekt s názvom Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo. Posledne spomínaný projekt mal poskytnúť stimuly na zvýšenie využívania alternatívnych zdrojov vody a boli do neho zapojení študenti Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku," dodala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.