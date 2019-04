Od spustenia eKasy prijali daniari desaťtisíce pokladničných dokladov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) – Od spustenia projektu eKasa, teda od 1. apríla, prijala Finančná správa (FS) SR viac ako 130.000 pokladničných dokladov. Daniari zároveň upozornili, že o pridelenie kódu eKasa klient by mali postupne žiadať aj podnikatelia, ktorí sa budú k systému pripájať až od júla.Ako priblížila hovorkyňa FS Ivana Skokanová, systém eKasa, aktualizácia webovej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) a aktualizácia mobilnej aplikácie VRP pre Android a iOS boli začiatkom apríla nasadené do produkcie.V systéme eKasa zatiaľ FS prijala približne 132.000 dokladov. Podnikatelia v tomto systéme evidujú aktuálne tržby najmä prostredníctvom VRP a približne stovka pokladničných dokladov bola vytvorená prostredníctvom online registračných pokladníc (ORP).Každá ORP musí mať svoj kód, pričom žiadosť o jeho pridelenie je možné na finančnú správu posielať od polovice marca.poznamenala Skokanová. Doposiaľ podľa nej požiadalo o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient približne 2100 podnikateľov, ktorí budú využívať ORP a takmer 1300, ktorí chcú využívať bezplatnú aplikáciu finančnej správy VRP.Od 1. apríla je online pripojenie pokladníc na finančnú správu povinné iba pre podnikateľov, ktorým kedykoľvek od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných podnikateľov (tých, ktorí evidovali tržbu aj pred 1. aprílom) je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné.