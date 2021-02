Od stredy 3. februára platia pre 34 okresov nové opatrenia, bez negatívneho testu na COVID-19 vás nepustia ani do roboty

Negatívny PCR alebo antigénový test

Kto nepotrebuje výsledok testu?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR stanovil vyhláškou platnou od stredy 3. februára fungovanie prevádzok a vstup do zamestnania pre niektoré okresy.Do 7. februára sa podľa nej všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup do svojich priestorov.Tento zákaz sa podľa hygienikov nevzťahuje na deti do 10 rokov a osoby nad 65 rokov.Rovnako neplatí ani na tých, ktorí od 27. januára absolvovali RT-PCR alebo antigénový test s negatívnym výsledkom. Netreba ho ani na vstup do predajní potravín, drogérie či lekární.„Vyhláška tiež stanovuje, že aj vstup do priestorov zamestnávateľa je podmienený negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného od 27. januára," informuje ÚVZ.Zákaz sa netýka zamestnancov, ktorí už COVID-19 prekonali v ostatných troch mesiacoch. Výsledok testu alebo iný doklad, ktorý oprávňuje vstup do prevádzok alebo do priestorov zamestnávateľa, musia ľudia na požiadanie predložiť a prevádzkovatelia, respektíve zamestnávatelia majú oprávnenie doň nahliadnuť.