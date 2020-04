Od stredy môžu ľudia navštíviť malé kníhkupectvá, ide o prvú fázu uvoľňovania reštrikcií

Prvá fáza uvoľňovania

Otvorené budú aj ďalšie obchody

22.4.2020 - Na základe postupného uvoľňovania bezpečnostných opatrení môžu byť oddnes otvorené aj malé kníhkupectvá. Ministerstvo kultúry však apeluje, aby sa ľudia naďalej správali zodpovedne a zostali voči sebe ohľaduplní. Agentúru SITA o tom informoval hovorca rezortu kultúry Matúš Bystriansky.Prvá fáza uvoľňovania bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu počíta aj s otvorením malých kníhkupectiev, a to v prípade, že ich prevádzky nepresahujú 300 m2 mimo nákupných centier a obchodných domov plochu.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) tento krok víta, pretože následky koronavírusu negatívne zasiahli aj knižný priemysel, keďže pre opatrenia boli zatvorené knižnice aj kníhkupectvá.Kniha je v dnešných dňoch podľa Milanovej najlepším spoločníkom na trávenie voľného času. „Otvorenie malých kníhkupectiev preto považujem za pozitívny krok, ktorý pomôže jednak samotným kníhkupectvám prekonať zlú ekonomickú situáciu, ale určite rovnako poteší aj milovníkov literatúry, ktorí si dlhší čas pre seba nemohli v jedinečnom prostredí kníhkupectva zadovážiť novú knihu. Teší ma to o to viac, že už vo štvrtok 23. apríla si pripomíname Svetový deň kníh a autorských práv, takže malé kníhkupectvá budú otvorené symbolicky v predvečer tohto sviatku,“ uviedla ministerka kultúry.Zároveň vyzvala ľudí k zodpovednosti. „Buďme aj napriek postupnému uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení naďalej zodpovední, tolerantní a ohľaduplní. Jedine tak sa nám spoločne podarí prekonať tieto neľahké časy a vrátiť sa čo najskôr do normálneho režimu,“ dodala.Popri kníhkupectvách sa budú môcť oddnes otvoriť aj ďalšie obchody s kultúrnymi tovarmi a komerčné prevádzky poskytovateľov služieb kreatívneho priemyslu, ak sa nachádzajú mimo nákupných centier a obchodných domov, a zároveň neprekračujú určenú plochu.Medzi ne patria aj hudobniny, antikvariáty, obchody s výtvarnými či inými umeleckými dielami, predajne ľudových remeselných výrobkov, dizajnérske či architektonické štúdiá a predajne s výtvarnými či hudobnými potrebami.