Od virálneho videa k svetovým pódiám. 7 dôvodov, prečo si nenechať ujsť koncert HAUSERa v Bratislave

1. Z Youtube na svetové pódiá

2. Medzinárodné ocenenia

3. Vystupovanie pred významným publikom

4. Spolupráca s hudobnými ikonami

5. Hudba, ktorá sa dotýka duše

6. Nezabudnuteľné koncerty s neopísateľnou atmosférou

7. Nie je len interpret, ale aj perfomer

Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť!

27.5.2025 (SITA.sk) - Svojím jedinečným spojením klasickej hudby s modernými hitmi pripraví nezabudnuteľný večer plný emócií, virtuozity a hudobnej vášne. Hauser je ideálnym príkladom umelca 21. storočia -. Tu je sedem dôvodov, prečo by ste si tento hudobný zážitok nemali nechať ujsť.V roku 2011 HAUSER spolu s Lukom Šulićom vytvorili známe duo 2Cellos a ich cover skladby "Smooth Criminal" od Michaela Jacksona sa stal virálnym hitom s miliónmi zhliadnutí na YouTube. Toto Hauserovi otvorilo dvere na svetové pódiá a veľmi rýchlo získal uznanie fanúšikov, kritikov aj oveľa známejších kolegov z brandže, ktorí mu postupne ponúkali hudobné spolupráce.HAUSER získal viac ako 21 prvých cien na prestížnych hudobných súťažiach nielen vo svojej rodnej krajine, ktorou je Chorvátsko, ale aj na medzinárodných súťažiach.Hauser nie je len violončelistom svetovej triedy – je aj stálicou tých najprestížnejších pódií sveta, kde hráva pre mimoriadne vyberané publikum. Vystupoval v Buckinghamskom paláci aj v St. James’s Palace pre anglickú kráľovnú Alžbetu II., pre súčasného kráľa Anglicka Charlesa, aj pre pápeža Františka vo Vatikáne. Svojim umením očaril osobnosti ako Oprah Winfrey a ďalších zastupiteľov hollywoodskej smotánky.HAUSER spolupracuje so svetovými umelcami. S Eltonom Johnom vystupoval päť rokov na spoločných koncertoch, vrátane slávneho Ceasars Pallace v Las Vegas. Úspešné hudobné spolupráce zaznamenal aj s Andrea Bocellim, Gwen Stefani a Lionelom Richie. O spolupráci s U2 na ich albume "Songs Of Surrender" sa vyjadril, že je pre neho splneným snom. Hauser svojim violenčelom prispel k novým aranžmánom ich najväčších hitov.Jeho vystúpenia sú známe schopnosťou preniesť publikum cez široké spektrum emócií – od hlbokej melanchólie po euforickú radosť. HAUSER verí, že hudba je univerzálnym jazykom, ktorý nepotrebuje preklad.Na jeho koncertoch zaznievajú skladby od Bacha, cez filmové melódie až po moderné rockové či popové hity. Svoje publikum očaruje interpretáciami skladieb ako "Caruso", "Pirates of the Caribbean" či "Livin' La Vida Loca".Vie, ako sa pohybovať na pódiu, ako komunikovať s publikom, ako v jednom momente vytvoriť husiu kožu pri filmovej balade a v ďalšom rozprúdiť sálu energiou počas prerábky "Thunderstruck” od AC/DC. Jeho fanúšikovia o ňom tvrdia, že je na ňom niečo– aj keď hrá klasiku, nikdy to nie je nuda. Je to rebel s čelom, ktorý si vie užiť aj Vivaldiho aj Shakiru.Vstupenky na koncert sú dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk Informačný servis