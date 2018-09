Od vypuknutia krízy sa výber daní v tomto roku zvýšil takmer o 38 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Výber daní v tomto roku má byť takmer o 38 % vyšší v porovnaní s rokom 2008. Za posledných desať rokov pritom najvýznamnejšie rástol výber daní z príjmu zamestnancov, a to nielen vďaka rastu miezd a zamestnanosti, ale aj pre rast miery zdanenia, keďže veľkosť odpočítateľnej položky sa prakticky neupravuje už päť rokov po sebe. Podobne dobre sa darí aj výberu sociálnych a zdravotných odvodov. Vyplýva to z najnovšej analýzy Tatra banky.Za posledné dva roky mal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v priemere každý rok v rozpočte navyše 1,9 miliardy eur. V ďalších troch rokoch by mal mať k dispozícii ročne navyše v priemere 1,5 miliardy eur. Podľa analytikov banky sú tri dôvody, prečo výber daní rastie. "" konštatujú analytici.Celkový výber daní po príchode krízy v roku 2009 klesol rádovo o 10 % a trvalo takmer tri roky, kým prekonal rok 2008. Analytici vyčíslili, že výber daní nabral dynamiku po roku 2012 a v roku 2018 jeho hodnota prevyšuje rok 2008 o takmer 38 %. "" vyčíslili analytici banky.Vlani sa na daniach vybralo 14,9 miliardy eur. "," vyčíslili analytici.Niektoré typy daní pritom začali trvalo rásť až po roku 2013. "" tvrdia analytici.Najrýchlejší rast zaznamenala DPFO zo závislej činnosti, teda daň, ktorú pravidelne odvádzajú zo mzdy zamestnanci firiem.doplnili analytici.Výber daní z miezd a odvodov je tak podľa analýzy rýchlejší ako rast zamestnanosti a miezd. "" vysvetľujú analytici.Dobrý vývoj daní z práce zamestnancov stále teší najmä samosprávy, ktoré inkasujú takmer 90 % tejto dane.podotkli analytici s tým, že príjmy zdravotných poisťovní za posledných 10 rokov sú vyššie takmer o 40 %. Podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky by v nasledujúcich troch rokoch mali celkovo rásť o vyše 20 %. "" dodali analytici banky.